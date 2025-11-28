Conoce a Coatlicue: La deidad mexica que da nombre a una supercomputadora, la primera mexicana

México está a punto de dar un salto histórico en el terreno de la ciencia y la tecnología. El Gobierno de México ha anunciado oficialmente el proyecto Coatlicue, una supercomputadora que no solo llevará el nombre de la poderosa deidad mexica, sino que está destinada a convertirse en el cerebro digital más potente de toda América Latina.

Coatlicue Supercomputadora Ampliar

Coatlicue no es solo un hardware impresionante; es la clave para resolver los problemas públicos más complejos del país, desde la gestión del agua hasta la inteligencia artificial (IA). Aquí te contamos la dimensión de este proyecto y por qué deberías estar prestando atención.

¿Qué hace a Coatlicue la Supercomputadora más poderosa?

Para dimensionar el poder de Coatlicue, hay que entender que una supercomputadora es un conjunto de miles de procesadores trabajando en un mismo problema. Donde una computadora normal tardaría meses, Coatlicue lo hará en minutos.

Poder de Cálculo: Tendrá una capacidad estimada de 314 mil billones de operaciones por segundo (314 petaflops). Este nivel de poder no tiene precedentes en la región.

Tendrá una capacidad estimada de (314 petaflops). Este nivel de poder no tiene precedentes en la región. Inteligencia Artificial (IA): El corazón de la máquina serán sus 14,480 GPUs , procesadores especializados que son esenciales para ejecutar los algoritmos más avanzados de IA.

El corazón de la máquina serán sus , procesadores especializados que son esenciales para ejecutar los algoritmos más avanzados de IA. Infraestructura Masiva: El equipo se distribuirá en unos 7,500 chasis, lo que equivale, en potencia de cálculo, a unas 400,000 computadoras de alto rendimiento trabajando simultáneamente.

TAMBI É N PUEDES LEER: 2Wai App: Esta polémica aplicación permite interactuar con seres queridos que ya fallecieron al “revivirlos” con IA | VIDEO

Sus aplicaciones: De la sequía a la corrupción

El objetivo de esta supercomputadora es impulsar la investigación científica y la solución de problemas de gran escala. Sus usos impactarán directamente en la vida pública:

Gestión del agua: Permitirá modelar con precisión la disponibilidad de acuíferos subterráneos y superficiales, algo crítico para el futuro hídrico de México. Soberanía alimentaria: Su capacidad predictiva ayudará en la planificación de siembras y cosechas, mejorando la eficiencia agrícola. Predicción climática: Podrá modelar fenómenos atmosféricos de alta precisión, como huracanes, sequías e inundaciones, para una mejor prevención de riesgos. Combate a la corrupción: Podrá procesar grandes volúmenes de datos fiscales y aduaneros, automatizando revisiones para prevenir actos ilícitos que hoy dependen de procesos manuales. Salud y movilidad: Se utilizará para procesar información masiva en el sector salud y simular escenarios complejos de movilidad y energía.

¿Quién la construirá y operará?

Coatlicue será un proyecto público, liderado por el gobierno y con la participación de un Clúster Nacional de Supercómputo que incluye a las instituciones académicas más importantes del país, como la UNAM, el CINVESTAV, la UAM y la BUAP.

El nombre, Coatlicue, fue elegido por ser la deidad mexica del poder creador y madre de dioses, simbolizando la energía total y la capacidad de transformación.

Aunque su construcción se estima en 24 meses, el proyecto ha iniciado su fase de capacitación. Los equipos mexicanos se formarán en el Centro de Supercómputo de Barcelona, gracias a un convenio internacional.

Su ubicación final aún no se define, pues se debe evaluar minuciosamente dónde se garantiza la disponibilidad de agua para el enfriamiento, acceso a energía eléctrica y bajos niveles de sismicidad.