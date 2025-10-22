¿ChatGPT Atlas es un navegador seguro? Esto dice OpenAI sobre el nuevo buscador con inteligencia artificial

Este martes OpenAI presentó ChatGPT Atlas, un nuevo navegador con IA. / CFOTO

¿Google tiene un nuevo rival? Pues sí. En el ring de los buscadores más famosos de internet se acaba de subir ChatGPT Atlas, que al parecer busca desbancar, en algún futuro, al gigante tecnológico con una nueva forma de hacer las cosas… o mejor dicho, de buscar en la web con inteligencia artificial.

Este martes OpenAI presentó al nuevo navegador con ChatGPT como núcleo. ¿La propuesta? Ofrecer una alternativa para buscar cualquier cosa en la web acompañado de un “superasistente” que se vuelve más inteligente y útil conforme lo usas. Aunque, por ahora, solo está disponible para macOS.

Y es que, según la empresa de Sam Altam, desde que integraron la función de búsqueda en línea al chatbot el año pasado, se convirtió en una de las herramientas más populares y usadas.

Pero, ¿es seguro navegar con ChatGPT Atlas?

El usuario decide qué puede recordar o ver ChatGPT Atlas. Puedes borrar páginas en específico, limpiar el historial o abrir una ventana incógnita para navegar sin guardar tu actividad ni conservar datos. “Tú controlas lo que recuerda sobre ti, cómo se usan tus datos y la configuración de privacidad que se aplica mientras navegas”, se lee en la página de OpenAI.

Puedes checar la guía de control de datos y privacidad del navegador que dio a conocer la empresa picándole aquí.

¿Cómo instalar ChatGPT Atlas en macOS?

Si quieres probar el nuevo navegador de OpenAI, sigue estos pasos:

Descarga el buscador en ChatGPT Atlas. Arrastra el ícono de Atlas a tu carpeta de Aplicaciones. Abre Atlas e inicia sesión con tus credenciales de ChatGPT (ya sea plan gratuito, Plus o Pro). Si tu cuenta es Business o Enterprise, podrás acceder a la versión beta. Elige si deseas importar datos desde Chrome o Safari (favoritos, contraseñas, historial, etc.). Concede acceso al llavero de macOS para guardar claves o certificados. Configura el idioma y decide si quieres activar la memoria del navegador. Establece ChatGPT Atlas como tu navegador predeterminado.

¿Cómo funciona ChatGPT Atlas en macOS?

Según OpenAI, ChatGPT Atlas “entiende lo que intentas hacer y completa las tareas por ti”. Su memoria integrada permite que las conversaciones previas te ayuden a continuar tareas, recordando el contexto y tus preferencias.

Respuestas inmediatas y sugerencias más inteligentes.

Resúmenes automáticos de artículos o productos.

Análisis de datos en tiempo real desde cualquier sitio.

Interacción directa con páginas web, como buscar y reservar un hotel o editar mensajes con distintos tonos (casual, profesional, etc.).

