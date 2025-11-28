Christmas in the Park vuelve a brillar en Six Flags México

Six Flags te espera en CDMX para disfrutar del evento Christmas in the Park este 2025.

La magia y la luz están de regreso en Six Flags México con Christmas in the Park, el evento de la temporada más grande y espectacular del país, que este 2025 llega renovado y más brillante que nunca.

No te puedes perder la oportunidad de disfrutar del decorado, la música, los millones de luces, así como de las experiencias y espectáculos que, sin duda, despertarán tu espíritu navideño.

Nieve e iluminación muy navideña esperan a toda la familia en Six Flags durante el festival Christmas in the Park de 2025. Ampliar

¿Qué encontraremos en Christmas in the Park?

Nuevos espectáculos distribuidos en todo el parque como Voces del Invierno, La Natividad, Entre Regalos y Travesuras, El Taller Encantado, Jingle Beats, Christmas Country Band: Pueblo Vaquero, Winter Jazz.

Christmas LIVE Parade, el tradicional desfile que te hará vibrar con la mejor energía navideña.

Six Flags Christmas in the Park 2025 contará con el tradicional desfile navideño que disfrutarán chicos y grandes. Ampliar

Beyond Christmas (imperdible), un impresionante espectáculo de música, pirotecnia y drones.

El espectáculo "Beyond Christmas" traerá pirotecnia y drones a Six Flags durante el festival Christmas in the Park de 2025. Ampliar

Snow Race , vuelve renovada, más grande, más alta y aún más emocionante.

, vuelve renovada, más grande, más alta y aún más emocionante. Nieve por todo el parque.

por todo el parque. Sabores de la Navidad con tradicionales fogatas y el Pasaporte de Sabores, para degustar icónicos platillos de la temporada

Six Flags ya está listo con todo y árbol de Navidad para que toda la familia disfrute del festival Christmas in the Park de 2025. Ampliar

¿Quieres más magia?

Disfruta de la Experiencia VIP de Christmas in the Park con beneficios exclusivos como acceso por fila rápida a juegos mecánicos y una Cena VIP.

¿Quiénes pueden ir?

Christmas in the Park es una experiencia familiar, un evento 360°, pensado para que cada integrante encuentre su momento especial.

El festival de Six Flags Christmas in the Park 2025 es un evento para que toda la familia disfrute de esta temporada navideña. Ampliar

¿Cuándo, dónde y cuánto?

Del 27 de noviembre de 2025 al 18 de enero de 2026 .

. Carretera Picacho al Ajusco Km 1.5, CDMX

Km 1.5, CDMX Boletos desde 949 pesos por persona, incluye todos los shows y juegos mecánicos. (Algunas atracciones tienen costo adicional) *Christmas in the Park incluido con Pase Anual.

Si quieres más información, entra al sitio oficial de Six Flags México y a sus redes sociales.