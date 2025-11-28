Christmas in the Park vuelve a brillar en Six Flags México
El evento más grande de la temporada despertará tu espíritu navideño
La magia y la luz están de regreso en Six Flags México con Christmas in the Park, el evento de la temporada más grande y espectacular del país, que este 2025 llega renovado y más brillante que nunca.
No te puedes perder la oportunidad de disfrutar del decorado, la música, los millones de luces, así como de las experiencias y espectáculos que, sin duda, despertarán tu espíritu navideño.
¿Qué encontraremos en Christmas in the Park?
Nuevos espectáculos distribuidos en todo el parque como Voces del Invierno, La Natividad, Entre Regalos y Travesuras, El Taller Encantado, Jingle Beats, Christmas Country Band: Pueblo Vaquero, Winter Jazz.
- Christmas LIVE Parade, el tradicional desfile que te hará vibrar con la mejor energía navideña.
- Beyond Christmas (imperdible), un impresionante espectáculo de música, pirotecnia y drones.
- Snow Race, vuelve renovada, más grande, más alta y aún más emocionante.
- Nieve por todo el parque.
- Sabores de la Navidad con tradicionales fogatas y el Pasaporte de Sabores, para degustar icónicos platillos de la temporada
¿Quieres más magia?
Disfruta de la Experiencia VIP de Christmas in the Park con beneficios exclusivos como acceso por fila rápida a juegos mecánicos y una Cena VIP.
¿Quiénes pueden ir?
Christmas in the Park es una experiencia familiar, un evento 360°, pensado para que cada integrante encuentre su momento especial.
¿Cuándo, dónde y cuánto?
- Del 27 de noviembre de 2025 al 18 de enero de 2026.
- Carretera Picacho al Ajusco Km 1.5, CDMX
- Boletos desde 949 pesos por persona, incluye todos los shows y juegos mecánicos. (Algunas atracciones tienen costo adicional) *Christmas in the Park incluido con Pase Anual.
Si quieres más información, entra al sitio oficial de Six Flags México y a sus redes sociales.