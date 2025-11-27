¿Quién es Adolf Hitler Uunona, el político namibio que ganó las elecciones locales en el suroeste de África?

Adolf Hitler Uunona, un político de la región norte de Namibia, ha llamado la atención del mundo tras obtener por segunda ocasión una victoria en elecciones locales en la zona de África Austral. Su nombre, idéntico al del líder nazi alemán, ha sido el principal tema de conversación desde hace años.

El político, miembro del partido de izquierda Swapo, explicó en entrevistas anteriores que su madre lo nombró así sin saber quién había sido Adolf Hitler, según reportó el periodista Anthony Blair, de The New York Post.

Uunona, de 59 años, ha representado desde 2004 a la localidad de Ompundja, ubicada en la región de Oshana. Hace cinco años obtuvo el 85% de los votos, y aunque la Comisión Electoral de Namibia aún no publica el conteo oficial más reciente, medios locales aseguran que volvió a ganar por un amplio margen.

¿Por qué se llama Adolf Hitler?

El político ha señalado que su nombre proviene de una decisión que sus padres tomaron sin conocimiento de a quién hace referencia. De acuerdo con entrevistas que ha concedido a medios alemanes, sus padres probablemente no comprendían la carga histórica y simbólica del nombre, ni la figura del dictador responsable del Holocausto.

Está en todos los documentos oficiales, es demasiado tarde para eso. — Adolf Hitler Uunona, político namibio.

Además, también ha explicado por qué cambiarlo ya no es una opción que le convenga.