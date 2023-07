"Creel debería enojarse con Salinas, Fox, Calderón y Claudio X. González…"

Y yo ¿por qué? Fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López a Santiago Creel que al registrarse como aspirante a la candidatura presidencial por la alianza "Va por México" aseguró que en el Partido Acción Nacional "el dedito del Presidente se va a la basura".

Durante la mañanera el Primer Mandatario aseguró que vio al diputado molesto durante en el proceso en el Comité Organizador, sin embargo enfatizó, la expresión debe ser en contra de otros panistas y hasta integrantes del Revolucionario Institucional.

"Yo lamento que me culpe a mi Santiago Creel ahora resulta que se enoja conmigo en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X González, se enoja conmigo... miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mi es el colmo".

Y es que insistió, que un mes atrás se decidió desde Claudio X. González que la cargada de la oposición sería a favor de la senadora Xóchitl Gálvez.

"Este grupo fue consultado casi todos, por Claudio X González hijo, y de ahí salió lo de Xóchitl Gálvez, esta consulta se llevó a cabo hace como un mes, les consta a ustedes que yo les dije, ya decidieron, ya todo lo demás es una faramalla, les dije ya les voy a dar a conocer el nombre y como ya habían echado a andar la cargada, se empezó a hacer evidente".

Reiteró que lo que busca la oposición es utilizar la imagen de una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo cuando enfatizó, se trata pues de una señora del mismo grupo. Al ser informado que el exbsecretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría decidió retirarse del proceso de selección del Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, insistió que Creel debería hablar con verdad.

"Ah ya también se fue, hay distintas causas, no creo que Gurría juntara 150 mil firmas como otros... pero el caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir esto está mal, por qué esta simulación o son unos ingratos, Fox que trabajé con él, que le ayudé en varios enjuagues, Diego que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos".

Con otro ¿yo por qué? evitó responder al cuestionamiento si las lágrimas de Creel Miranda lo conmovieron

"No, no, yo no sé pero ahora sí como diría el clásico de ellos ¿yo por qué? Pues así están, ya es muy claro y por eso pues están deslindando todos, unos por una razón otros por otra pero ya es la señora Xóchitl la que escogieron los oligarcas y ya está la campaña en medios".

El Jefe del Ejecutivo Federal recordó la relación de Xóchitl con otros políticos panistas como el ex presidente Felipe Calderón y Carlos Salinas, José Antonio Meade, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, Carlos Slim, Roberto Hernández, Luis Carlos Ugalde, Fernando Gómez Mont, Salomón Chertorivski, entre otros que asistieron a una reunión junto a la ahora aspirante.

Previamente en la sección del "Quien es Quien en las Mentiras de la Semana" su encargada, Ana Elizabeth García Vilchis, exhibió un video de la legisladora, por haber asistido en 2006 a la fiesta de cumpleaños 76 de Diego Fernández de Cevallos y a la que de acuerdo a García Vilchis se ve a Xócht "que no cabía de la emoción".