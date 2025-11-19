Santa Fiesta 2025 en CDMX: Llévate boletos gratis HOY con LOS40S y La KeBuena siguiendo estos pasos

A dos semanas de la mayor celebración musical para encender el espíritu navideño, la Santa Fiesta está lista para reunir lo mejor del pop, el rock y el regional mexicano en un solo escenario. Un concierto que mezcla mundos, audiencias y estilos de la mano de LOS40, la radio de los conciertos, y La Ke Buena.

A partir de las 7 de la noche del jueves 4 de diciembre, la Santa Fiesta arrancará en la Arena Ciudad de México, ubicada en Avenida de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco, CDMX.

¿Cómo conseguir boletos gratis para la Santa Fiesta desde HOY?

Como ya es costumbre, LOS40 y La Ke Buena están regalando los boletos, así que a partir de hoy mantente atento desde las 9:40 de la mañana en las frecuencias de la radio de los conciertos en el 101.7 FM y La Ke Buena en el 92.9 FM.

También puedes seguir las dinámicas en los sitios los40.com.mx y kebuena.com.mx

Line Up COMPLETO de la Santa Fiesta 2025

El Line Up de este año llega con proyectos emblemáticos, voces legendarias y artistas que dominan playlists, baile y desamor por igual.

Para que te des una idea del nivel, la noche abrirá con La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, uno de los nombres más sólidos del regional mexicano con canciones (ahora himnos) de desvelo, despecho y fiesta como “Entre beso y beso” o “Llamada de mi ex”.

Luego llega Maldita Vecindad, una de las bandas más emblemáticas del país con su sonido chilango y clásicos como “Pachuco” y “Kumbala”. Sin embargo, la estrella grupera Alicia Villarreal sumará la fuerza norteña con la potencia que la caracteriza desde los días de Límite.

Y para los que aman la cumbia, Raymix, el creador de la electrocumbia moderna, “Oye mujer” y sus fusiones electrónicas no te harán falta.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Ampliar

En el Line Up también figura Memo Garza, Gerardo Coronel y Lenin Ramírez, representantes del regional que traen corridos, románticas y esos temas que se corean fuerte aunque uno diga que no. A ellos se unen Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, expertos en levantar multitudes.

Para los más nostálgicos, el toque clásico lo trae Mijares y Amanda Miguel, dos voces que atraviesan generaciones con un repertorio que casi todos pueden cantar de memoria. Mientras que para quienes vienen por un guiño más pop, estará Mentiras: el concierto.

Y si la Santa Fiesta arranca con potencia, también necesita un cierre a la altura. Calibre 50, una de las agrupaciones que no necesita presentación, lleva su sello firme que ya forma parte de las listas de reproducción de miles.

