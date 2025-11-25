Pronóstico del clima Ciudad de México: Miércoles 26 de noviembre

El pronóstico del clima para mañana miércoles 26 de noviembre de 2025 prevé el avance del Frente Frío Número 16 (FF16), lo que continuará provocando bajas temperaturas al amanecer y un ambiente frío. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) activó la alerta amarilla en el sur de la capital por riesgo de heladas, y reportó también lluvias serán aisladas.

¿Cómo estará el clima mañana miércoles?

La Ciudad de México amanecerá con cielo despejado a medio nublado, con el ambiente frío dominando las primeras horas del día. Protección civil activó la alerta amarilla en la alcaldía Tlalpan, donde se registrarán temperaturas de entre 4 y 6 °C desde las 01:00 hasta las 08:00 horas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del miércoles 26/11/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/rVJdCvXRdz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2025

La temperatura mínima general estimada en la capital es de 11 °C. En las zonas altas del Estado de México, el frío será más intenso, con mínimas de -5 a 0 °C.

El ambiente se tornará templado a cálido por la tarde, con la temperatura máxima alcanzando los 23 °C.

La probabilidad de lluvia se mantiene baja durante el día (0% por la mañana), pero se esperan lluvias aisladas en la Ciudad de México, con posibilidad de lluvia débil (1 mm) por la noche. Por otro lado, se prevén rachas de viento de 30 a 50 km/h en la Ciudad de México, así como en el Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad continúa siendo impulsada por el FF16, lo que genera lluvias intensas en el noreste y vientos severos en el Golfo de Tehuantepec.

Frente frío y heladas: La masa de aire asociada provocará mínimas de -10 a -5 °C en sierras de Chihuahua y Durango. El frío extremo continuará afectando a la Mesa Central con temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Riesgo de lluvias intensas: El frente y la vaguada intensifican las lluvias. Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Habrá lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Tabasco y Chiapas.

Vientos severos: El SMN prevé viento norte con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Temperaturas altas: En contraste, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima registran máximas de 35 a 40 °C por la tarde.

