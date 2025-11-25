;

  • 26 NOV 2025, Actualizado 00:05

Pras Michel es condenado a 14 años de prisión por donaciones ilegales a la campaña de Obama

Se le acusa al rapero y miembro de los fundadores del grupo Fugees, Prakazrel “Pras” Michel, por un caso de financiamiento ilegal a la campaña del presidente Barack Obama en 2012.

Eugenio Miguel Martínez Narcia

Un jurado lo encontró culpable en abril de 2023 de 10 cargos, entre ellos conspiración y actuar como agente extranjero no registrado. Los fiscales declararon que Michel recibió más de 120 millones de dólares de un magnate malasio llamado Jho Low, y que parte de ese dinero se canalizó a la reelección de Obama a través de donantes fantasma.

Además, Michel también es acusado de obstruir la investigación del Departamento de Justicia, manipulando testigos y mentir bajo juramento durante el juicio.

El juez que dictó la sentencia por 14 años, Colleen Kollar-Kotelly, tuvo que escuchar las peticiones de los fiscales, ellos lo tacharon de “traidor a su país por dinero” y exigieron que se le otorgara una condena severa.

Su defensa considera la condena de 14 años “totalmente desproporcionada”, y afirmaron que apelarán la decisión.

Este caso ha sido muy mediático, de ganador de múltiples Grammys con los Fugees a verse involucrado en donaciones ilegales y en supuestos vínculos con uno de los mayores casos de corrupción financiera en todo el mundo.

