Metrobús CDMX: Consulta el calendario y la lista completa de estaciones cerradas

El Metrobús (MB) no es solo un autobús; es una arteria vital para la Ciudad de México. Con sus siete rutas, mueve diariamente a cerca de 1.8 millones de personas, siendo el segundo medio de transporte más utilizado en la capital. Por eso, cuando el servicio anuncia ajustes, es clave estar prevenidos.

La Secretaría de Movilidad ha confirmado que, debido a trabajos de mantenimiento mayor, varias de sus estaciones estarán fuera de servicio de forma escalonada. Si usas las líneas 1, 2 o 5, esta información es para ti. Aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre las estaciones cerradas Metrobús para que no te agarren las prisas.

¿Por qué van a cerrar estaciones del Metrobús?

El cierre de las estaciones es parte de un plan de mantenimiento mayor que busca mejorar la experiencia de viaje y la infraestructura del sistema. Los trabajos que se están realizando incluyen la renovación completa de:

Mobiliario.

Cortinas y vidrios.

Instalaciones eléctricas.

Iluminación de las estaciones.

Se trata de un mantenimiento profundo para poner a punto las estaciones más concurridas, garantizando que el servicio siga siendo eficiente y seguro para todos los chilangos.

¿Cuáles son las estaciones cerradas por el MB?

El cierre de las estaciones cerradas Metrobús es escalonado y se centra en las líneas 1, 2 y 5. Si bien algunos cierres comenzaron antes, a continuación te presentamos la lista de las estaciones que permanecerán fuera de servicio desde el 25 de noviembre hasta el mes de diciembre, para que ajustes tu ruta diaria:

Línea 1 (Insurgentes)

Las siguientes estaciones estarán cerradas en ambos sentidos:

Revolución: Cierre el 25 de noviembre.

Cierre el 25 de noviembre. Nuevo León: Cierre el 25 y 26 de noviembre.

Cierre el 25 y 26 de noviembre. Río Churubusco: Cierre el 25 y 26 de noviembre.

Cierre el 25 y 26 de noviembre. Deportivo 18 de marzo: Cierre el 25 y 26 de noviembre.

Cierre el 25 y 26 de noviembre. Euzkaro: Cierre el 26 y 27 de noviembre.

Cierre el 26 y 27 de noviembre. Doctor Gálvez: Cierre el 26 y 27 de noviembre.

Cierre el 26 y 27 de noviembre. Plaza de la República: Cierre el 27 y 28 de noviembre.

Cierre el 27 y 28 de noviembre. La Piedad: Cierre el 27 y 28 de noviembre.

Línea 2 (Eje 4 Sur)

Iztacalco: Permanecerá cerrada en ambos sentidos hasta el 5 de diciembre .

Permanecerá cerrada en hasta el . Rojo Gómez: Cerrará en ambos sentidos solo en horario nocturno (22:00 h al cierre) hasta el 28 de noviembre.

Línea 5 (Río de los Remedios a Preparatoria 1)

Sentido a Río de los Remedios:

San Juan de Aragón y Talismán: Cerrarán el 25 de noviembre.

Oriente 101 y Río Consulado: Cerrarán el 26 de noviembre.

Preparatoria 3 y Río Guadalupe: Cerrarán el 27 de noviembre.

Victoria y Río Santa Coleta: Cerrarán el 28 de noviembre.

Sentido a Preparatoria 1:

Río Consulado y Oriente 101: Cerrarán el 1 de diciembre .

. Talismán y San Juan de Aragón: Cerrarán el 2 de diciembre .

. El Coyol y 5 de Mayo: Cerrarán el 3 de diciembre .

. Río Santa Coleta y Victoria: Cerrarán el 4 de diciembre .

. Río Guadalupe y Preparatoria 3: Cerrarán el 5 de diciembre.

¿Hasta cuándo durarán estas remodelaciones?

Se ha anunciado que estos trabajos de mantenimiento en las estaciones cerradas Metrobús serán intensivos y escalonados durante dos semanas. La buena noticia es que se espera que los últimos cierres concluyan el viernes 5 de diciembre. ¡Así que ya sabes! Te recomendamos planear rutas alternas y tomar precauciones extra en tus traslados.