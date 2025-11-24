Pronóstico clima Ciudad de México: Martes 25 de noviembre
Frente Frío Número 16 ataca al amanecer, ambiente templado a cálido durante el día
¿Cómo será el clima mañana martes?
El pronóstico del clima para mañana martes 25 de noviembre de 2025 estará dominado por la influencia del Frente Frío Número 16 (FF16) y una vaguada polar, lo que provocará un marcado descenso de las temperaturas matutinas y la activación de la Alerta Amarilla en zonas de la capital.
¿Cuál será la temperatura en CDMX y EDOMEX?
El gobierno de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en la alcaldía Tlalpan, donde se registrarán temperaturas de entre 4 y 6 °C entre las 02:00 y las 08:00 horas. Se prevén mínimas gélidas en las zonas altas, con el ambiente frío persistente en el resto de la capital al amanecer.
El ambiente se tornará templado a cálido por la tarde, con la temperatura máxima alcanzando un rango entre 25 y 29 °C gracias a la amplia presencia de sol. Se esperan lluvias aisladas y rachas de viento moderadas en la CDMX.
Las zonas serranas del Estado de México y de la Mesa Central seguirán registrando temperaturas muy bajas, con riesgo de heladas al amanecer.
¿Qué ocurre a nivel nacional?
La inestabilidad continúa siendo impulsada por el Frente Frío Número 16 y una vaguada polar, lo que genera lluvias fuertes y vientos severos en el Golfo de México y el sureste.
- Frente frío 16: El FF16 se extenderá sobre el norte de México e interactuará con otros sistemas, lo que favorecerá el descenso de temperatura y lluvias.
- Riesgo de lluvias intensas: El desplazamiento del frente causará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.
- Vientos severos: El SMN prevé viento de componente norte con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Bajas temperaturas: Seguirán las bajas temperaturas y heladas en las zonas serranas del norte y centro del país.
Recomendaciones de vestimenta y prevención
- Abrigo por capas: Usar al menos tres capas de ropa para proteger el cuerpo del frío. Es fundamental que la capa interior sea de ropa ligera y holgada, de preferencia de colores claros, para el calor de las horas centrales del día (25-29 °C).
- Protección solar: Se recomienda el uso de bloqueador solar y gafas de sol, ya que el cielo estará despejado la mayor parte del día y las temperaturas máximas serán elevadas.
- Salud: Ingerir abundante agua, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. En caso de malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Mascotas: Resguardar mascotas del frío, evitando dejarlas a la intemperie.
- Seguridad: Si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada en el espacio.