Pronóstico clima Ciudad de México: Martes 25 de noviembre

¿Cómo será el clima mañana martes?

El pronóstico del clima para mañana martes 25 de noviembre de 2025 estará dominado por la influencia del Frente Frío Número 16 (FF16) y una vaguada polar, lo que provocará un marcado descenso de las temperaturas matutinas y la activación de la Alerta Amarilla en zonas de la capital.

¿Cuál será la temperatura en CDMX y EDOMEX?

El gobierno de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en la alcaldía Tlalpan, donde se registrarán temperaturas de entre 4 y 6 °C entre las 02:00 y las 08:00 horas. Se prevén mínimas gélidas en las zonas altas, con el ambiente frío persistente en el resto de la capital al amanecer.

El ambiente se tornará templado a cálido por la tarde, con la temperatura máxima alcanzando un rango entre 25 y 29 °C gracias a la amplia presencia de sol. Se esperan lluvias aisladas y rachas de viento moderadas en la CDMX.

Las zonas serranas del Estado de México y de la Mesa Central seguirán registrando temperaturas muy bajas, con riesgo de heladas al amanecer.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad continúa siendo impulsada por el Frente Frío Número 16 y una vaguada polar, lo que genera lluvias fuertes y vientos severos en el Golfo de México y el sureste.

Frente frío 16: El FF16 se extenderá sobre el norte de México e interactuará con otros sistemas, lo que favorecerá el descenso de temperatura y lluvias.

Riesgo de lluvias intensas: El desplazamiento del frente causará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

Vientos severos: El SMN prevé viento de componente norte con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Recomendaciones de vestimenta y prevención