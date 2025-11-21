Valiente hombre ahuyenta cocodrilo que rondaba en plenas calles en Veracruz
Otra vez México le gana a la IA: como si se tratase de un perro, abuelito ahuyenta a cocodrilo con “fuera shh shh” y una rama
Un cocodrilo, de tamaño mediano, fue visto caminando tranquila y serenamente entre las calles y casas de una colonia local en Ciudad Isla, Veracruz; supuestamente se había escapado del río por lo que terminó en áreas urbanas.
Los vecinos, al notar su presencia, entraron en pánico y mostraron el susto necesario para mantener la distancia más alejada al tan respetado animal; la principal preocupación es que se acercara a los niños, adultos mayores y mascotas de la zona.
En ese momento, cuando nadie sabía que hacer, uno de los habitantes con la valentía y experiencia necesaria decidió actuar: primero se acercó sigilosamente con un machete y comenzó a hacer ruido para espantar al reptil, sin dañarlo.
Al ver que su técnica no funcionaba y el reptil se negaba, optó por algo más pacífico por lo que procedió a cortar una rama de un árbol que se encontraba a su paso y con esta logró hacerlo retroceder al punto que el cocodrilo regresara de donde venía.
El video se viralizó al instante y el cocodrilo se retiró sin incidentes
En el video que te compartimos a continuación, se observa al reptil quieto y sin intención de moverse del lugar, hasta que el héroe sin capa aparece y decide hacer el acto por su comunidad. Este regresa a su zona de origen con éxito y todos salen ilesos y contentos.
¿Que dice Protección Civil de este tipo de incidentes?
Protección Civil informó que este tipo de avistamientos se ha vuelto más común durante temporadas de lluvia, cuando los cocodrilos salen de sus hábitats a causa del aumento del nivel del agua.
Las autoridades exhortan a la población no intentar enfrentar a estos animales, ya que puede ser peligroso tanto para las personas como para los propios cocodrilos. Recomendaron reportar cualquier avistamiento para que personal capacitado realice el rescate, porque afortunadamente en este caso no sucedió nada más, pero sería completamente lamentable si ocurriera alguna desgracia.