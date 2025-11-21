Mexicanos necesitan un país seguro y sin polarización: Kenia López Rabadán

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados aseguró que México requiere un país seguro y llamó a terminar con la polarización para dar resultados a todos los ciudadanos.

La sociedad mexicana necesita estar más unida, “yo no puedo convocar nunca desde ningún espacio a la división, no puede haber un México de blancos y negros, de buenos y malos; más allá de una posición ideológica, todos los mexicanos pagan impuestos y a todos hay que darles resultados” aseguró Kenia López Rabadán, luego de que desde la conferencia presidencial se reprobara la acción de grupos sociales de derecha como Generación Z, que el día de ayer realizó una nueva marcha sin gran convocatoria.

"No puede haber un #México de blancos y negros, no puede haber un México de buenos y malos, los únicos malos son los delincuentes. Más allá de una división política o ideológica (...) Hay una polarización y eso se tiene que acabar (...) Todos los servidores públicos tenemos que…

¿Por qué llamó a evitar la polarización en México?

López Rabadán afirmó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin que “la polarización es ideológica y se tiene que acabar… Necesitamos un México unido, fuerte y seguro, es a lo que convoqué el día de ayer desde la Cámara de Diputados, afirmó.

La legisladora reconoció la importancia de los poderes en México y llamó a coincidir en un México único, “lo que a México le hace bien es construir para todos, milito en un partido, mi discurso es de centro, pero mi cargo tiene que darle resultado a todos los mexicanos”.

EN VIVO / Conferencia de prensa de la Dip. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva

¿Qué visión expresó sobre seguridad y unidad nacional?

Y a nombre de los diputados afirmó, “estoy segura de que los 500 diputados queremos un país seguro, en paz y que México pueda caminar hacia la prosperidad, de eso no hay duda… los temas ideológicos se deben quedar en el ánimo partidista”.

Y recalcó que “no puede haber mexicanos de primera y segunda”.

💧 Continuaron los trabajos de las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la #LeyDeAguas Nacionales.



Se analizó el tema: Sistemas públicos de agua potable y saneamiento, sistemas comunitarios, así como otros mecanismos…

¿Qué adelantó sobre la Ley de Aguas?

Finalmente, López Rabadán adelantó que este viernes se revisa la Ley de Aguas que impacta a medio millón de personas que tiene alguna relación jurídica con el tema, además de a todos los mexicanos por ser un derecho fundamental el acceso a la misma, y cuya discusión espera concluya hoy en Comisiones para ser llevada al pleno.

