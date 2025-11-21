Hollywood honra a Chadwick Boseman con estrella en el Paseo de la Fama recibida por su esposa

El Paseo de la Fama de Hollywood develó una nueva estrella en honor de Chadwick Boseman, quien murió en 2020 a causa de cáncer de colon, cinco años después de su fallecimiento, la cual se suma a la categoría Motion Pictures, donde su placa se convierte en la estrella número 2,828.

¿Quiénes asistieron a la ceremonia en Hollywood?

En el evento, Simone Ledward-Boseman, esposa del actor, fue la encargada de recibir la estrella. También asistieron figuras que trabajaron de cerca con él, como Ryan Coogler, director de Black Panther; la actriz Viola Davis; así como Letitia Wright y Michael B. Jordan, compañeros y amigos del actor en el universo cinematográfico de Marvel.

La ceremonia estuvo encabezada por Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Ryan Coogler honors Chadwick Boseman’s legacy with a powerful and emotional tribute, sharing personal stories from their years together at Boseman’s Hollywood Walk of Fame ceremony. pic.twitter.com/Gs1Q2BHHVj — Variety (@Variety) November 20, 2025

¿De qué murió Chadwick Boseman?

Chadwick Boseman murió en 2020 a los 43 años, tras enfrentar en privado una larga batalla contra el cáncer de colon, diagnóstico que nunca hizo público mientras continuaba filmando algunos de sus proyectos más emblemáticos.

Interpretó a Jackie Robinson en 42, a James Brown en Get on Up y a Thurgood Marshall en Marshall. Sin embargo, su proyección internacional llegó como T’Challa / Black Panther dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, papel que lo convirtió en símbolo cultural, incluso durante su lucha contra el cáncer.

