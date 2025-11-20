Robot con IA baila para Putin y se viraliza de inmediato

Ampliar

En Moscú, este pasado miércoles 19 de noviembre del 2025, durante la exposición internacional de inteligencia artificial llamada AI Journey 2025, organizada por el banco más importante ruso Sberbank, para presentar sus mayores avances tecnológicos.

El robot se llama Green, y durante la presentación se presentó como el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Según los desarrolladores, no es simplemente un programa en pantalla, sino un cuerpo físico que representa tecnología avanzada de punta.

Este llega en un momento en que China o Estados Unidos llevan una considerable ventaja en el desarrollo de robots con IA. El modelo AIdol, días atrás presentado también en Moscú, había generado dudas luego de perder el equilibrio y terminar cayéndose al piso durante su presentación, hoy por fin, ya no hubo errores.

Green invitó al público a activar su pista favorita y en esos momentos comenzó a bailar una canción de pop-folklore ruso. El presidente Putin observó el espectáculo y lo calificó de muy hermoso, agradeciendo a los organizadores antes de continuar con su agenda.

🤖🧠🇷🇺 "Muy hermoso": Putin evalúa la danza de un robot en una exposición tecnológica



En la exposición, el mandatario ruso fue recibido por Green, el primer robot antropomórfico de Sberbank, diseñado y ensamblado por los ingenieros del banco ruso para ser su asistente universal.… pic.twitter.com/AJly65OAFP — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 19, 2025

El video, al ser difundido en redes, de inmediato se viralizó ya que no todos los días vemos a un robot bailar enfrente de un líder mundial cómo Vladimir Putin, lo que atrajo la atención inmediata.

Símbolo de avance muchos ya consideran pese al contexto donde Rusia está bajo presión tecnológica y política; un momento en donde ese país demuestra su gran poder político-ecónomico incluso cuando es dividida de los demás países por diversos conflictos.

Green representa esa revolución tecnológica pese a los problemas geopolíticos que como país enfrente: un acercamiento ruso de la IA y los robots humanoides desde el laboratorio hasta interacciones reales, físicas y públicas.



