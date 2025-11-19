“Solo hay una vida familiar, aunque existan dos caminos personales” Sophie Grégoire, por fin habla abiertamente sobre el romance de su exesposo, Justin Trudeau con Katy Perry

Ampliar

Lejos de meterse en dramas, Sophie elige un camino más humano, más tranquilo y más honesto. A sus propias palabras prefiere escuchar la música y no el ruido.

En una reciente entrevista en el podcast Arelene Is Alone, Sophie explicó que pese a lo duro e inevitable que signifique el ver el nombre de tu propia familia mezclado con falsos títulos, rumores, comentarios y posiciones mediáticas, dejó en claro que, no va a reaccionar desde la rabia, ni la confusión.

“Somos humanos, claro que sentimos. Pero yo decido cómo responder”, dijo con toda la serenidad del mundo. “Si es inevitable sentir, pero la clave está en permitir que las emociones salgan, nunca quedarse atrapada en ellas”.

Esto lo retoma al hablar de la importancia de sentir tristeza, enojo o sorpresa, añadiendo que, con el tiempo, uno aprende que cada persona actúa desde lo que tiene dentro, y eso la ha ayudado a seguir adelante sin rencor.

Una familia unida pese al divorcio de ambos

A pesar de la separación después de 18 años juntos, Sophie explicó que ella y Trudeau siguen muy conectados como padres. Tienen tres hijos y, según ella, “solo hay una vida familiar, aunque existan dos caminos personales”.

Para Sophie, su familia es su mayor creación e importancia, y no piensa permitir que un romance nuevo rompa esto. Afortunadamente, ella y Justin mantienen acuerdos y comunicación para el bienestar de sus hijos.

Desde el día que se difundió el vínculo entre Katy Perry y Justin Trudeau ha sorprendido tanto al mundo de la política como al del entretenimiento y la música.

Y este triángulo mediático ha tomado mayor fuerza, pero no por el escándalo que podría implicar, sino por la forma madura y emocional con la que Sophie ha decidido afrontarlo, y la libertad que cada uno de ellos tiene sobre tomar las decisiones de sus vidas siempre manteniendo los acuerdos de familia que pactaron.

Mientras tanto, Justin y Katy, aunque de momento no hayan hablado al respecto, siguen explorando su relación bajo la mirada de los medios y el público.