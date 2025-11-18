Tom Cruise recibe Oscar honorario de las manos de Iñárritu.

Hollywood, California.- La noche del domingo, Tom Cruise recibió su primer premio de la Academia de las manos del mexicano Alejandro González Iñárritu quien le entregó, tras un efusivo abrazo, su Oscar Honorario por más de 4 décadas de carrera que han hecho momentos icónicos en la pantalla como sus filmes ‘Negocios Riesgosos’ (1983), ’Top Gun’ (1986), ‘Rain Man’ (1988), ‘Cuestión de honor’ (1992), ‘Entrevista con el vampiro’ (1994), ‘’Jerry Maguire’ (1997), Magnolia’ (1999), ’Top Gun: Maverick’ (2022) y la serie de filmes de ‘Misión Imposible’.

Iñárritu, poseedor de 4 premios Óscar y quien este 2025 dirigiera a Cruise en un filme aún sin título por estrenarse en el 2026, entregó la estatuilla de la Academia en el evento Governors Award donde también fueron premiados la actriz y cantante Dolly Parton, el diseñador de producción Wynn Thomas y la coreógrafa Debbie Allen, conocida en México por su papel de profesora de baile en la serie ‘Fama’ de los años 70.

“Tom Cruise no solo hace películas. Él es el cine. Durante la última década convirtió el riesgo en un rito. Cada salto o escalada, cada caída en picada le han dicho al público: “He hecho lo imposible para que ustedes puedan volver a creer en lo posible”, dijo un emocionado Iñárritu ante una audiencia que incluyó a decenas de luminarias como Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Con su Oscar en mano, Cruise tomó el micrófono y dijo emocionado a Iñárritu:

Muchas gracias, Alejandro. Es muy importante que estés aquí esta noche. Todos vimos ‘Amores Perros’ hace 25 años. Desde entonces he visto todas tus películas. Eres extraordinario. Tu trabajo es bello, verdadero y muy humano. Siempre apuestas por la excelencia. Haber podido hacer una película contigo ha sido uno de los mayores privilegios de mi carrera. ¡Muchas gracias! — Tom Cruise.

Con 3 nominaciones previas a Mejor Actor por sus papeles en ‘Rain Man’, ‘Nacido el 4 de julio’ y ‘Magnolia’, además de su postulación como productor de Mejor Película por ’Top Gun: Maverick’, Cruise, de 63 años, finalmente recibió el Óscar, siendo considerado por la audiencia municipal un símbolo sexual, emblema de Hollywood y una de las últimas superestrellas.

“Además de agradecer al Consejo de Gobernadores de la Academia por este premio, quiero dar las gracias a todos mis colaboradores con quienes he tenido la fortuna de hacer películas, por cada paso de este camino y travesía”, dijo.

En la sala del cine cuando se apaga la luz todos reímos, sentimos y evocamos la esperanza juntos. Quiero que sepan que siempre haré todo lo posible por este arte del cine, para apoyar y motivar la existencia de nuevas voces y proteger la experiencia de ver películas en el cine. Espero sin muchos huesos rotos. — Tom Cruise.

Concluyó Cruise, después de pedir a su público que se pusieran de pie aquellos que habían colaborado en su carrera y que así recibieran un aplauso de la concurrencia.