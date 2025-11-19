“Me llovían los golpes”, detenido en marcha de la Gen Z denuncia golpiza de policías
Gabriel Pérez relata la agresión policial que sufrió durante la marcha del 15 de noviembre y explicó que fue golpeado por varios elementos.
#Entrevista con Gabriel Pérez
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Gabriel Pérez, quien se identificó como trabajador de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, denunció haber sido golpeado por policías de la Ciudad de México en la marcha del 15 de noviembre, de la Generación Z y describió una agresión policial que escaló rápidamente.
Te podría interesar: Sheinbaum niega represión y asegura que violencia en protesta de Generación Z buscaba golpear a policías
¿Cómo ocurrió la agresión denunciada?
En el espacio de “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Gabriel Pérez detalló el ataque sufrido, e hizo hincapié en la rapidez con la que escaló la situación, dejándole secuelas físicas evidentes.
Aseguró que fue blanco de una agresión en la que no tuvo oportunidad real de defensa, debido a que los policías lo superaban en número.
“Me llovían los golpes”, declaró, y una vez que fue derribado al piso, la violencia no se detuvo, por el contrario, dijo que recibió múltiples puñetazos y patadas dirigidas al rostro y diversas partes del cuerpo, haciéndolo temer por su integridad en todo momento.
También puedes leer: ¿Doble moral? Manifestantes enfrentan 20 años de cárcel mientras corruptos tienen penas bajas
¿Qué pasó después de la detención?
Gabriel Pérez mencionó que tras la agresión llegaron las patrullas, lo subieron a una unidad y lo trasladaron ante el Juez Cívico, lo que consideró que es una injusticia, pues a pesar de ser quien recibió la golpiza fue a él a quien se llevaron arrestado.