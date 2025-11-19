“Me llovían los golpes”, detenido en marcha de la Gen Z denuncia golpiza de policías

Gabriel Pérez, quien se identificó como trabajador de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, denunció haber sido golpeado por policías de la Ciudad de México en la marcha del 15 de noviembre, de la Generación Z y describió una agresión policial que escaló rápidamente.

Gabriel, trabajador de la Secretaría de Finanzas de la CDMX (@Finanzas_CDMX).



Fue detenido y golpeado por policías en la marcha Z.



🎙️Con @CarlosLoret.

— W Radio México (@WRADIOMexico) November 19, 2025

¿Cómo ocurrió la agresión denunciada?

En el espacio de “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Gabriel Pérez detalló el ataque sufrido, e hizo hincapié en la rapidez con la que escaló la situación, dejándole secuelas físicas evidentes.

Aseguró que fue blanco de una agresión en la que no tuvo oportunidad real de defensa, debido a que los policías lo superaban en número.

“Me llovían los golpes”, declaró, y una vez que fue derribado al piso, la violencia no se detuvo, por el contrario, dijo que recibió múltiples puñetazos y patadas dirigidas al rostro y diversas partes del cuerpo, haciéndolo temer por su integridad en todo momento.

Aun cuando autoridades aseguran que no hubo abusos, Gabriel Pérez, empleado de @Finanzas_CDMX, relata que fue detenido en el #Zócalo solo por estar en el lugar equivocado.



— W Radio México (@WRADIOMexico) November 19, 2025

¿Qué pasó después de la detención?

Gabriel Pérez mencionó que tras la agresión llegaron las patrullas, lo subieron a una unidad y lo trasladaron ante el Juez Cívico, lo que consideró que es una injusticia, pues a pesar de ser quien recibió la golpiza fue a él a quien se llevaron arrestado.

