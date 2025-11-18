Al menos dos mexicanos murieron y 7 permanecen desaparecidos en Chile

Parque Nacional Torres del Paine en Chile, lugar en el que desaparecieron 7 mexicanos

Autoridades de Chile informaron que al menos dos turistas mexicanos murieron y otros siete permanecen desaparecidos, tras ser sorprendidos por una tormenta de nieve y fuertes ráfagas de viento cuando realizaban una caminata en los glaciares de las Torres del Paine, en la Patagonia chilena.

La emergencia se produjo en la tarde del lunes cuando condiciones climáticas adversas golpearon distintos puntos del Parque Nacional Torres del Paine, un extenso complejo natural en el sur del continente y conocido por sus exuberantes paisajes y desafiantes senderos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Guillermo Ruiz, delegado presidencial de la región de Magallanes, explicó que un grupo de turistas se extravió cuando realizaba una caminata en un complejo circuito y fue sorprendido por una situación climática bastante complicada.

Dijo que las víctimas son de origen mexicano: un hombre que fue hallado sin vida por los socorristas dentro del parque y una mujer que fue rescatada con hipotermia, pero no resistió y falleció mientras era trasladada a un refugio.Mientras que otras siete personas se encuentran desaparecidas.

Con respecto a situación en Parque Nacional Torres del Paine, según información de CONAF, en estos momentos existen dos personas fallecidas.

Actualmente la labor está enfocada en la búsqueda y rescate de personas, para lo cual existe un despliegue operativo interinstitucional. pic.twitter.com/xs9tyUvfv7 — Delegación Presidencial Regional de Magallanes (@DPRMagallanes) November 18, 2025

Advirtió, que los trabajos se desarrollan de forma lenta por las malas condiciones climáticas.

“Los equipos incluyen personal de Carabineros, del Ejército y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), así como rescatistas y profesionales especializados en alta montaña” — Agregó

¿Qué medidas se han tomado en el parque?

Por su parte la CONAF, decretó el cierre de algunos sectores del parque para resguardar la seguridad de los visitantes y, simultáneamente, facilitar las operaciones de búsqueda y rescate.

Andrés Ignacio, un chileno que se encuentra en el parque y logró regresar a uno de los refugios con su grupo, relató que las condiciones meteorológicas empezaron a cambiar el domingo en la noche y recrudecieron el lunes.

¿Por qué son peligrosas las Torres del Paine?

Con una superficie de unas 227 mil 298 hectáreas, Torres del Paine es uno de los destinos naturales más icónicos para el turismo de aventura, conocido por sus paisajes que incluyen montañas, glaciares, lagos de color turquesa y extensas estepas patagónicas. Sin embargo, las complejas y volátiles condiciones climáticas suponen un desafío incluso en los meses de verano, cuando la región puede sufrir súbitos cambios atmosféricos. El lunes se registraron nevadas intensas y ráfagas de viento que alcanzaron los 193 kilómetros por hora en el lugar donde el grupo se extravió.

La búsqueda de los Turistas mexicanos Chile continúa en condiciones críticas mientras las autoridades intentan ampliar el operativo de rescate.