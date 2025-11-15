¿Vale la pena un teléfono de pantalla flexible?

La respuesta depende completamente de tus prioridades: innovación y experiencia única vs. durabilidad y relación precio-beneficio. Los teléfonos plegables en 2025 han madurado significativamente, pero aún presentan compromisos importantes que debes considerar antes de invertir.

Ventajas de los teléfonos plegables

Pantalla ampliable en formato compacto

El principal atractivo es la capacidad de tener una pantalla de tablet (8 pulgadas en modelos tipo libro, o 6.9 pulgadas en flip) que se pliega a un tamaño portable. Esto es ideal para multitarea, consumo de contenido multimedia y productividad móvil.

Multitarea mejorada

Puedes abrir varias aplicaciones simultáneamente en pantalla dividida, facilitando el trabajo y estudio desde el dispositivo. La experiencia es notablemente más eficiente que en teléfonos tradicionales.

Diseño premium e innovación

Los plegables destacan por diseños atractivos y exclusivos que los posicionan como dispositivos de prestigio. Representan tecnología de vanguardia con bisagras mejoradas, materiales como titanio y aleaciones aeroespaciales, y certificaciones de durabilidad que superan las 200,000 hasta 500,000 pliegues.

Resistencia al agua

Modelos recientes como el Samsung Galaxy Z Fold6 cuentan con certificación IP48, y el OPPO Find N5 llega hasta IPX6 + IPX8 + IPX9, resistiendo inmersión y chorros de agua a alta presión.​

Desventajas significativas

Precio elevado

En México, los plegables de entrada rondan los $15,000-20,000 MXN, mientras que modelos premium como el Samsung Galaxy Z Fold 7 cuestan $36,980-48,999 MXN y el Motorola Razr 60 Ultra puede superar los $35,000-45,000 MXN. El Z Flip 7 se vende desde $20,355 MXN ($24,499 en Coppel).

Durabilidad cuestionable

A pesar de las mejoras, persisten problemas críticos:

La pantalla se raya fácilmente en la zona del pliegue, incluso a los 4 meses de uso

en la zona del pliegue, incluso a los 4 meses de uso El pliegue se nota y profundiza con el tiempo, siendo incómodo al tacto

con el tiempo, siendo incómodo al tacto La bisagra puede aflojarse o hacer ruidos de craqueo con el uso repetido

o hacer ruidos de craqueo con el uso repetido Pantallas de plástico flexible son más frágiles que el cristal tradicional ante caídas y golpes

son más frágiles que el cristal tradicional ante caídas y golpes Costos de reparación prohibitivos: cambiar la pantalla interna fuera de garantía cuesta entre $465-600 USD(aproximadamente $8,400-10,800 MXN)

Batería y optimización

El consumo de energía aumenta por la pantalla más grande. Algunos usuarios reportan calentamiento excesivo y rendimiento de batería decepcionante. Aunque algunas apps no están bien optimizadas para el formato plegable.

Problemas de uso diario

¿Para quién valen la pena?

El protector de pantalla preinstalado (que no debe removerse) se mancha fácilmente y genera reflejos intensos

La pantalla externa a veces resulta más práctica que la interna por estas limitacionesyoutube​

Acumulación de polvo en bisagras y plieguesyoutube​

Materiales premium que se descascaran o rayan con facilidadyoutube​

Sí, si priorizas:

Innovación tecnológica y estar a la vanguardia

Multitarea intensiva para trabajo o estudio

Experiencia de pantalla grande con portabilidad

Diseño exclusivo y factor “wow”

Tienes presupuesto para un dispositivo premium ($20,000-50,000 MXN)

Puedes permitirte reparaciones costosas si algo falla

No, si valoras:

Conclusión: una tecnología en transición

Durabilidad probada a largo plazo

Relación calidad-precio optimizada

Pantallas resistentes a rayones (cristal tradicional)

Batería de larga duración

Bajo mantenimiento y reparaciones accesibles

Un teléfono “de batalla” sin preocupaciones

Los plegables en 2025 son mucho mejores que hace 3 años, con bisagras más resistentes, certificaciones IP y software optimizado. Sin embargo, siguen siendo una apuesta de riesgo: la tecnología de pantallas flexibles aún no iguala la durabilidad del cristal convencional, y los costos de reparación son estratosféricos.

Para usuarios como tú, Luis, que trabajas intensivamente con tecnología y contenido, un plegable podría ofrecer ventajas reales en multitarea y productividad. Pero considerando tu estilo de vida activo (viajes, conferencias, workshops), la fragilidad inherente y los problemas reportados por usuarios reales sugieren que un flagship tradicional de gama alta seguirá siendo más confiable y práctico para trabajo profesional sostenido.

Recomendación: Si te atrae la innovación, considera esperar 1-2 generaciones más mientras la tecnología madura completamente, o adquiere uno solo si puedes costear el riesgo financiero de reparaciones y tienes un dispositivo de respaldo.