Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: ¿Qué autos no circulan este sábado 15 de noviembre?

Lucía Bucio

Hoy No Circula es un programa de restricción vehicular cambia diariamente y determina qué automóviles no pueden circular según su holograma, color de engomado y el último dígito de su placa. El sábado es especial, el primer y tercer sábado de cada mes está prohibida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar.

¿Qué autos no circulan hoy sábado 15 de noviembre?

Por ser el tercer sábado del mes, los autos con holograma 1 terminación impar, por lo tanto la prohibición de circulación aplica a los vehículos de uso particular con las siguientes características:

  • Terminación de placa: 1, 3, 5, 7 y 9
  • Hologramas afectados: 1
  • Vehículos con holograma 2 y foráneos

Horario y cobertura

El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: arranca a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas (10:00 de la noche).

  • CDMX: La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
  • Edomex: Aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, que son los municipios conurbados a la capital

¿Qué autos quedan libres?

Ciertos vehículos están exentos de la aplicación de la medida y pueden circular todos los días de la semana:

  • Automóviles con hologramas 00 y 0
  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Coches adaptados para personas con discapacidad, siempre que tengan las placas y credencial correspondientes
  • Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos
  • Transporte escolar o de carga con la autorización pertinente
  • Automóviles foráneos con pase turístico vigente
  • Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico, con el comprobante necesario

Consulta y sanciones

Para saber cuando no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/. Ahí solo tienes que ingresar el holograma y el último dígito de la placa. Incumplir con el programa resultará en severas sanciones que van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a dos mil 074.80 pesos o hasta tres mil 112.2 pesos.

