Exposición de piñatas en el MAP: Horarios, costo de entrada y más detalles

Las piñatas son un referente cultural que tiene México y que se sabe, que cuando comienzan a haber piñatas al por mayor, la navidad se acerca. Es por eso que te damos todos los detalles de cómo visitar esta expo, costos y más en el MAP.

¿De qué trata la exposición de piñatas del MAP?

Cada año el Museo de Arte Popular (MAP) suele realizar una exposición de piñatas para traer de vuelta el arte de hacerlas. Es bien sabido que las piñatas retratan cualquier cosa de la cotidianidad, haciendo una burla a ciertas personas, hechos o cosas simples.

Es por eso que el MAP con la exposición de piñatas narra su propia historia y proceso artesanal, pues son piezas únicas creadas por artesanos y artistas que participaron en un concurso del mismo recinto cultural. Esta exposición es para todas las edades, por lo que si quieres acudir con tu mejor compañía puedes hacerlo sin problema.

¿Hasta cuándo estará disponible la exposición de piñatas del MAP?

La exposición de piñatas del MAP estará a partir del 8 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025, así que aún hay tiempo de visitarla y ver todo lo que hicieron.

Recuerda que esta actividad dentro del museo es para todas las edades y es importante para conocer las tradiciones, su origen y sobre todo el por qué tener y hacer piñatas se está convirtiendo en un fenómeno mundial que no se puede perder de vista en pleno 2025.

¿Cuáles son los costos y horarios del MAP?

El Museo de Arte Popular (MAP) tiene un horario de martes a domingo de 10 a 18 hrs, y los costos de entrada son de $60 de martes a sábado y los domingos el acceso es gratuito para todas las personas. Asimismo, considera que si vas a visitar el recinto cultural entre semana, estudiantes, profesores, personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años no pagan la entrada.