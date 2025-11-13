¡MIDE reabre sus puertas! Fechas, entradas GRATIS y todos los detalles de la renovación de este recinto

Desde hace varios meses, el MIDE cerró sus puertas debido a la remodelación de sus instalaciones. Esto dejó un gran vacío entre sus asistentes pues, todo el mundo quiere aprender de economía en el mismo, pero si eres de los que lo extrañaba bastante, por fin han abierto sus puertas. Así que te contamos qué actividades tendrán por esta gran celebración y hasta cuándo regresan a la normalidad.

¿Cuándo abrirá el MIDE?

El Museo Interactivo de Economia (MIDE) es el primer museo de economía en el mundo. Está ubicado en el Centro Histórico de la CDMX y su principal objetivo es acercar la educación económica, financiera y ambiental a todos los visitantes, todo desde una visión interactiva, lúdica y reflexiva.

Es por eso que se le extraña bastante por las calles del centro capitalino y el MIDE lo sabe perfecto, por lo que desde el 8 de noviembre el recinto ya se encuentra abierto.

¿Qué actividades hay por la reapertura del MIDE?

El MIDE se puso muy elegante con sus actividades y nuevas adquisiciones, por lo que desde el 8 de noviembre hasta el 16 de este mismo mes, todos los asistentes podrán visitar el museo completamente GRATIS.

Aunado a esto, el MIDE preparó un perro robot que están más que seguros que les enseñará bastante sobre economía a grandes y chicos. Éste habla con los visitantes y explica con bastante sencillez los conceptos de la inflación, la oferta y la demanda de los mercados.

Por otro lado, añadieron muchas proyecciones en video mapping y juegos mucho más interactivos para que todos aprendan por igual. Así que si lo tuyo es ir a aprender mucho sobre las finanzas, el MIDE es tu mejor opción.

¿Cómo llegar al MIDE?

Si no sabes cómo llegar al MIDE o tal vez ya se te olvidó un poco el camino, no te preocupes que aquí hay varias opciones:

Transporte público : el metro más cercano al MIDE es la estación Allende de la línea 2, una vez saliendo es caminar sobre la calle de Tacuba con esquina a la calle Simón Bolivar y listo, has llegado

: el metro más cercano al MIDE es la estación Allende de la línea 2, una vez saliendo es caminar sobre la calle de Tacuba con esquina a la calle Simón Bolivar y listo, has llegado Automóvil: si vas en coche te recomendamos llegar por la calle de Tacuba, Filomeno Mena o Simón Bolivar. El museo no cuenta con estacionamiento, sin embargo, hay algunos cercanos al recinto que cuestan alrededor de $13, $24 o $30 la hora.

Así que toma precauciones y acude con tiempo para que puedas disfrutar de todo el lugar sin prisas.