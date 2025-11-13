¿Tráfico por el Corona Capital 2025? Siete alternativas viales en CDMX para este 14, 15 y 16 de noviembre

Conoce las rutas alternas para circular durante el festival. / NurPhoto

Este viernes arranca el Corona Capital 2025, uno de los festivales más esperados del año, y con ello llegan tres días de música, miles de asistentes y, claro, algunos ajustes en la movilidad de la Ciudad de México.

Bandas como Linkin Park (y sus tortas), Foo Fighters, Deftones, Franz Ferdinand, Garbage, Weezer y muchas más encabezan el cartel de este año, que se realizará del 14 al 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Y para asegurar el flujo vehicular en la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo especial con alternativas viales para quienes transiten por la zona.

7 alternativas viales en la CDMX por el Corona Capital 2025

Si planeas circular cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez, toma en cuenta las siguientes alternativas viales recomendadas por la SSC:

Anillo Periférico.

Avenida Javier Rojo Gómez.

Eje 3 Oriente.

Eje 6 Sur.

Eje 1 Norte.

Eje 5 Sur.

Recomendaciones de seguridad durante el Corona Capital 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también compartió una serie de medidas para

Usa ropa y calzado cómodos.

Ubica las salidas y rutas de emergencia.

Respeta las señalizaciones y las indicaciones del personal de seguridad.

Evita llevar cinturones, mochilas grandes, objetos de vidrio o punzocortantes.

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.

Si hay condiciones de riesgo o inseguridad, retírate del lugar.

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.

Antes de salir, verifica que lleves todas tus pertenencias.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se desplegarán mil 177 elementos de seguridad, con apoyo de 41 vehículos oficiales, incluyendo motocicletas, grúas, ambulancias y otras unidades de emergencia.

