Pronóstico clima Ciudad de México: Jueves 13 de noviembre

Se espera la aproximación del Frente Frío Número 14 por la noche, lo que incrementará la inestabilidad con lluvias aisladas y un marcado descenso de la temperatura en el país.

¿Cuál será el clima de la Ciudad de México mañana jueves?

Alerta amarilla por frío y lluvias dispersas

La capital federal mantendrá un ambiente fresco a frío, con la activación de una alerta por bajas temperaturas en las zonas altas del sur y lluvias aisladas vespertinas.

Mínimas: Se activa la alerta amarilla en tres alcaldías, con temperaturas de entre 4 y 6 °C de la 01:00 a las 08:00 horas. Las alcaldías en alerta son Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 13/11/2025 en partes altas de las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VAdD86UZNz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 12, 2025

Máximas: Las temperaturas máximas se esperan en un rango fresco a templado, entre 20 y 23 °C.

Viento: Se esperan fuertes rachas de viento moderadas durante el día, debido a la aproximación de los nuevos sistemas frontales.

Lluvia: Se pronostican lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en otras entidades del centro y sur. Estas lluvias podrían venir acompañadas de posibles descargas eléctricas.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

Para esta tarde se pronostican #Chubascos en Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Othón P. Blanco, municipios de #QuintanaRoo pic.twitter.com/FCvnubFEFP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2025

A nivel nacional, se aproxima el Frente Frío No. 14 que se asocia con una vaguada polar, intensificando el frío y la inestabilidad en gran parte de nuestro país, con riesgo de nieve en el norte y lluvias torrenciales en el sureste. Las bajas temperaturas serán extremas en el norte, con mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. El frío también afectará al centro con mínimas de -5 a 0 °C en sierras del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

El sistema frontal próximo provocará lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Quintana Roo (sur), y fuertes con muy fuertes (50 a 75 mm) en Campeche. La interacción de los sistemas frontales con las corrientes en chorro generará rachas intensas de viento. Se pronostica la posible caída de nieve en zonas montañosas de Sonora y Baja California a partir del viernes.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Ante la activación de la Alerta Amarilla por frío y la continuidad del ambiente gélido matutino, es vital tomar medidas preventivas, especialmente para los grupos vulnerables: