Pronóstico clima Ciudad de México: Jueves 13 de noviembre
El pronóstico del clima para mañana jueves 13 de noviembre de 2025 continuará bajo la influencia de la masa de aire ártico remanente del Frente Frío No. 13, manteniendo las temperaturas bajas al amanecer
Se espera la aproximación del Frente Frío Número 14 por la noche, lo que incrementará la inestabilidad con lluvias aisladas y un marcado descenso de la temperatura en el país.
¿Cuál será el clima de la Ciudad de México mañana jueves?
Alerta amarilla por frío y lluvias dispersas
La capital federal mantendrá un ambiente fresco a frío, con la activación de una alerta por bajas temperaturas en las zonas altas del sur y lluvias aisladas vespertinas.
Mínimas: Se activa la alerta amarilla en tres alcaldías, con temperaturas de entre 4 y 6 °C de la 01:00 a las 08:00 horas. Las alcaldías en alerta son Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Máximas: Las temperaturas máximas se esperan en un rango fresco a templado, entre 20 y 23 °C.
Viento: Se esperan fuertes rachas de viento moderadas durante el día, debido a la aproximación de los nuevos sistemas frontales.
Lluvia: Se pronostican lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en otras entidades del centro y sur. Estas lluvias podrían venir acompañadas de posibles descargas eléctricas.
¿Qué ocurre a nivel nacional?
A nivel nacional, se aproxima el Frente Frío No. 14 que se asocia con una vaguada polar, intensificando el frío y la inestabilidad en gran parte de nuestro país, con riesgo de nieve en el norte y lluvias torrenciales en el sureste. Las bajas temperaturas serán extremas en el norte, con mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. El frío también afectará al centro con mínimas de -5 a 0 °C en sierras del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
El sistema frontal próximo provocará lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Quintana Roo (sur), y fuertes con muy fuertes (50 a 75 mm) en Campeche. La interacción de los sistemas frontales con las corrientes en chorro generará rachas intensas de viento. Se pronostica la posible caída de nieve en zonas montañosas de Sonora y Baja California a partir del viernes.
Recomendaciones de vestimenta y prevención
Ante la activación de la Alerta Amarilla por frío y la continuidad del ambiente gélido matutino, es vital tomar medidas preventivas, especialmente para los grupos vulnerables:
- Abrigo: Se aconseja utilizar capas de ropa y proteger boca y nariz, especialmente al salir entre la 01:00 y las 08:00 horas. Es fundamental evitar cambios bruscos de temperatura.
- Salud y grupos vulnerables: Cuidar a niños, adultos de la tercera edad y embarazadas del frío. Se recomienda ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lluvia: Aunque la lluvia es aislada, se recomienda llevar un paraguas, ya que las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas.