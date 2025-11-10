Pronóstico clima Ciudad de México: Martes 11 de noviembre

La Ciudad de México amanece con doble alerta por heladas y temperaturas mínimas históricamente bajas, mientras que la probabilidad de lluvia es mínima.

¿Cúal sera el clima mañana en la CDMX?

La capital federal experimentará una madrugada gélida, con el riesgo de heladas y temperaturas de hasta 1 °C en las zonas altas, activando una doble alerta por frío.

Mínimas: La temperatura mínima promedio se ubicará en 7 °C en la ciudad, pero las mínimas extremas descenderán entre 1 y 3 °C en zonas serranas. La SGIRPC activó la alerta naranja en seis alcaldías por heladas, donde la sensación térmica se estima aún menor.

Máximas: Las temperaturas máximas no superarán los 20 °C por la tarde.

Viento: Los vientos serán moderados, alcanzando hasta 16 km/h.

Lluvias y fenómenos: La probabilidad de lluvia es muy baja, de solo un 4%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas en la capital.

Alertas por frío:

Alerta naranja (Heladas 1-3 °C): Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.



Alerta amarilla (Bajas temperaturas 4-6 °C): Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La masa de aire ártica asociada al Frente Frío No. 13 cubrirá la mayor parte del territorio, originando un ambiente de gélido a muy frío, lluvias torrenciales y vientos huracanados en el Golfo de México.

Frente frío y heladas: Se esperan valores de -15 a -10 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, y de -10 a -5 °C en sierras de Baja California, Nuevo León y Zacatecas.

Riesgo de lluvias torrenciales: El FF13 favorecerá lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Veracruz y Oaxaca, e intensas (75 a 150 mm) en Puebla, Chiapas y Tabasco. Esto mantiene la alerta por inundaciones y deslaves.

Evento de norte: Se pronostica un evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h y oleaje de 4 a 5 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También se esperan rachas de hasta 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Ante la activación de la doble alerta por heladas y el ambiente de gélido a muy frío, es vital tomar medidas preventivas de salud y protección: