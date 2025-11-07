;

  • 07 NOV 2025, Actualizado 19:12

LA CORNETA - TOP 10 cosas que puedes decir un artista y de tu ex

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal nos compartan las muchas y varias similitudes entre un artista y tu ex pareja. Al puro estilo de La Corneta

Miguel G. Aragón Moreno

Muchas veces tu ex y un artista se parecen mucho, más que nada para mal. Tuvieron unos hits espectaculares, de repente cambiaron de género y ya no eran lo mismo u otros simplemente se volvieron malos, como Coldplay. Es por eso que la Corneta en esta edición te trae el top de 10 frase que puedes decir sobre tu ex y un artista.

Escucha a Videgaray y Estaca compartir estas graciosas, y muy reales, coincidencias entre tu ex y los artistas musicales. Desde los que deseas ver otra vez, hasta los que “se hacen los sordos”.

Sintoniza La Corneta de lunes a viernes de 4 a 6p.m solo en W Radio.

