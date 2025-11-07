Kanye West regresa a México después de 17 años de su ausencia: fecha, dónde y cómo conseguir boletos

Kanye West se presentará este próximo 30 de Enero en CDMX. Ampliar

El rapero y productor musical no se presentaba en México desde 2008 cuando fue la última y única vez que se le vio en escenario por tierras aztecas. Hoy ¡17 años después! anuncia su sorprendente regreso, dejando boca abierta a todo el país.

Y es que fue el propio artista quién difundió la noticia a través de su cuenta de X.

Kanye West conocido por emblemáticos álbumes como Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 808s & Heartbreak, Donda 1 y Donda 2, ha sido no solo un artista de talla, sino un ícono en la industria musical y su regreso a México llega en medio de una nueva etapa creativa y un repaso de toda su magistral discografía, además de presentar nueva música.

El evento se dará cita en la Plaza de Toros “La México”, ubicada en la delegación Coyoacán el 30 de Enero del 2026, a través de una noche única en la que todos sus fans han estado esperando por años.

Donda 2 undécimo álbum de estudio de Kanye West

¿Cuando y cómo conseguir boletos?

Aunque la fecha y lugar ya están confirmados por el propio artista, todavía no se conocen los precios oficiales, ni la boletera encargada o fecha para la venta de boletos, ni mucho menos detalles de producción o invitados.

Pero el registro para la misma ya está habilitada y debes de hacerlo ya para tener la oportunidad de ir a uno de los conciertos más esperados del próximo año, aquí te dejamos el enlace para que te registres ¡ya!

https://yemexicocity.com/

Así que ya sabes, esta es tu oportunidad para que cantes con fuerza en un concierto que se quedará en la historia.