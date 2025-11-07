Inician diálogos para recuperar Rectoría de la UAEM tras seis meses de toma

Este viernes comenzaron los diálogos entre estudiantes y la administración central de la Universidad Autónoma del Estado de México para reactivar actividades.

Después de seis meses de permanecer ocupada, la Rectoría de la UAEMex podría ser devuelta a las autoridades universitarias. Este viernes comenzaron los diálogos entre estudiantes y la administración central de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) para recuperar el edificio y reactivar los trámites administrativos.

Autoridades y académicos pudieron ingresar este viernes a las instalaciones de la UAEMex para iniciar el diálogo con los alumnos. Ampliar

¿Por qué la Rectoría de la UAEM estuvo tomada por seis meses?

El inmueble fue tomado por un grupo de estudiantes inconformes con el rectorado saliente, quienes exigieron atención a diversas demandas relacionadas con la gestión interna y la transparencia institucional.

Durante medio año, la toma ha obstaculizado tareas administrativas y de fiscalización, afectando el funcionamiento cotidiano de la universidad.

¿Qué planteó la rectora Patricia Zarza Delgado?

La rectora Patricia Zarza Delgado informó que la entrega del edificio podría concretarse próximamente, como resultado del cumplimiento de peticiones de la comunidad universitaria.

En un mensaje público, la funcionaria destacó que el inicio de estos diálogos representa un avance hacia la normalización de las actividades universitarias y la recuperación de espacios institucionales.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información: