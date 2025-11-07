CEM reprueba declaraciones del Padre Pistolas contra la gobernadora de Guanajuato

El "padre pistolas" se lanzó contra la gobernadora Libia Denisse por el proyecto de un acueducto

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reprobó los señalamientos del sacerdote Padre Pistolas, conocido también como el “Padre Pistolas”, quien en un video que se viralizó en redes sociales, amenazó a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por impulsar el proyecto del Acueducto Solís-León, proyecto cuya meta es abastecer de agua a cuatro municipios del corredor industrial del estado.

Te podría interesar: Diego Sinhué, primer ex gobernador de Guanajuato en autoexiliarse

¿Qué dijo la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre el video del Padre Pistolas?

En un comunicado, la CEM dejó en claro que no existe justificación para usar expresiones violentas, despectivas o discriminatorias.

“Reafirmamos que no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias, y que quienes servimos en la Iglesia estamos llamados a reflejar con nuestras propias palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla”. —

La Iglesia reafirma su compromiso con el respeto, la dignidad y la paz.

Ninguna palabra debe herir ni dividir.

Como discípulos de Cristo, estamos llamados a hablar con amor, construir puentes y cuidar la dignidad de todas las personas. pic.twitter.com/aSumm5mumB — CEM (@IglesiaMexico) November 7, 2025

También puedes leer: Productores de Guanajuato bloquean empresas compradoras de grano en protesta por precio base

¿Cómo respondió la gobernadora de Guanajuato a las declaraciones?

Por su parte, la mandataria estatal lamentó las declaraciones del sacerdote, aunque señaló que no tenía pensado presentar ninguna denuncia “para no perder su tiempo”.

“Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres. Lo condeno públicamente, porque ninguna mujer con o sin cargo, debemos ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza”, dejó en claro la titular del Ejecutivo estatal. — Libia Dennise García Muñoz Ledo

La gobernadora declaró que no denunciará al sacerdote, ya que lo considera "una pérdida de tiempo". Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información