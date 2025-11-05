Youtuber “El Custodio” bajo investigación tras enfrentamiento con vecinos en Acolman: tres muertos y una persona herida

El creador de contenido conocido como “El Custodio”, identificado como Roberto Carlos “N”, está bajo investigación luego de un enfrentamiento ocurrido la noche del lunes en el fraccionamiento Rinconada del Valle, en la comunidad de Tepexpan, municipio de Acolman, Estado de México, donde tres personas murieron y una más resultó herida por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la versión que él mismo difundió, las personas habrían ingresado de manera ilegal a su propiedad con la intención de despojarlo de la vivienda, además de amenazarlo. Bajo ese argumento, aseguró que actuó en legítima defensa.

En un video grabado por una persona cercana y publicado en Facebook, se observa a Roberto Carlos “N” realizando múltiples detonaciones, recargando y disparando nuevamente. Después de los hechos, pausó para grabar un mensaje dirigido a sus seguidores y al público:

“Hola, mi nombre es Roberto Carlos, ‘El Custodio’ en YouTube. Tuve que defenderme, estas personas eran invasoras de casa y amenazaban con matarme. Ya desde hace años me tenían así. Tuve que aplicar legítima defensa. Lo lamento, pero tuvo que ser así. Esto es lo que pasa con gente invasora”.

Bajo investigación

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la investigación para determinar si existió realmente una situación de amenaza inmediata que justificara la acción, o si se configuraría un caso de homicidio doloso. La identidad de las víctimas no ha sido revelada y tampoco se ha precisado públicamente si el youtuber se encuentra resguardado, detenido o no localizado.

El caso ha generado atención debido a la figura pública de “El Custodio”, quien ha construido su presencia digital hablando sobre disciplina, control y códigos en entornos de violencia, especialmente dentro de penales mexicanos. Lo ocurrido coloca su discurso bajo una revisión crítica, en un punto donde la experiencia relatada y la acción directa se cruzan de manera abrupta.

Por ahora, el proceso está en desarrollo.La línea entre defensa y agresión sigue pendiente de ser definida por la autoridad.