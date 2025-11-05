Marcha contra tarifazo: Convocan colectivos a una protesta mañana; Rutas, horarios y más detalles

El reciente aumento al costo del transporte público en la CDMX, ha provocado que miles se opongan y no es para menos. Es por eso que un colectivo ha convocado a salir a gritar ‘No al tarifazo’ para proponer detener esta acción. Te contamos todos los detalles de esta mega marcha.

Marcha contra el tarifazo Ampliar

¿Por qué se convoca a una marcha contra el tarifazo?

Lo primero que hay que saber es que esta marcha se está convocando por el Colectivo por Una Mejor Movilidad en el Valle de México, el cual, convoca a gritar por el no tarifazo. De acuerdo con ellos mismos, con esta movilización se pretende exigir un transporte de calidad, especialmente para las zonas marginadas tal y como lo prometieron las autoridades correspondientes en sus respectivas campañas.

Los convocantes solicitan una reunión pública con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la SEMOVI, Héctor Ulises García, para que se les escuche y propongan mejoras para la ciudadanía que se traslada en estas zonas.

Marcha contra el tarifazo Ampliar

¿Cuándo será la marcha contra el tarifazo en CDMX?

El aumento de tarifas en el transporte público de $1.50 ha llegado sin previo aviso, sin embargo, el colectivo antes mencionado está alzando la voz para que con ese aumento, se mejoren las condiciones de dichos transportes.

La marcha contra el tarifazo pretende ser el jueves 6 de noviembre en la CDMX en punto de la 1:00 de la tarde para exigir que se escuchen las propuestas y se visibilicen las desigualdades en las que vive la periferia.

¿Cuál será la ruta que tomarán?

La información que ya comienza a circular en internet, menciona que saldrán del Monumento a la Madre en la CDMX para partir hacia las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Es decir, tomar todo Insurgentes Sur y pasar por la Glorieta de Insurgentes hasta llegar a la Avenida Álvaro Obregón, donde se ubican las oficinas de la institución antes mencionada.

Así que si andas por esos rumbos, toma en cuenta el tiempo de salida, pues aunque las autoridades correspondientes no han mencionado si cerrarán esas vialidades o habrá modificaciones en el transporte como metro y metrobús, se preveé mucha movilización por la zona.