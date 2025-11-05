;

Arranca la primera Semana del Seguro en México; habrá webinars diarios y activaciones en universidades

Del 3 al 9 de noviembre de 2025, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) realiza la primera Semana del Seguro

Lucia Bucio

La semana del seguro, es una iniciativa nacional para acercar a la población al funcionamiento real de los seguros y mostrar cómo ayudan a prevenir riesgos y a tomar mejores decisiones financieras.

Pedro Pacheco presidente de la AMIS explicó, en esta emision del programa Negocios W con Jeanette Leyva Reus, que esta nueva semana nace como “extensión natural” de la Semana Nacional de Educación Financiera —que ya suma 18 años—, y surge de una conclusión concreta: la educación financiera está incompleta si no se habla de riesgos y de cómo se protege el patrimonio de personas, empresas e incluso infraestructura pública.

“Nuestra función es generar estabilidad financiera ante eventualidades”, señaló Pacheco.

La agenda de esta primera edición combina activaciones presenciales en universidades (Ciudad de México, Mérida, León y otras ciudades), con un programa digital diario: cada día se transmite un webinar diferente a las 10:00 am (y se repite a las 20:00), a través de las redes de AMIS (Facebook y YouTube). Las temáticas van desde inclusión financiera, seguros de vida y automóviles, hasta la revisión de distintos productos que cada aseguradora decidió promover durante la semana.

Pacheco también subrayó que el primer seguro para entrar a la cultura de previsión depende mucho de la edad y momento de vida: para jóvenes que empiezan a construir patrimonio suele ser el seguro de auto; para quien ya formó un hogar, el seguro de vida se vuelve prioridad inmediata.

Siempre es mejor tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo.”

Negocios W mantendrá abierta la ventana para seguir mostrando —durante toda esta semana— el abanico de productos, coberturas y herramientas de prevención que conforman el ecosistema de seguros en México.

