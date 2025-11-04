Pronóstico clima Ciudad de México: Miércoles 5 de noviembre

El pronóstico del clima para mañana miércoles 5 de noviembre de 2025 está dominado por el frío extremo al amanecer. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado doble alerta por bajas temperaturas y riesgo de heladas en al menos seis alcaldías, exigiendo precauciones máximas en las primeras horas del día.

¿Cuál será el clima en la Ciudad de México este 5 de noviembre?

La jornada comenzará con temperaturas gélidas, especialmente en las zonas altas, debido a la influencia de la masa de aire frío asociada al Frente Frío No. 12.

Alerta naranja: Se activó la Alerta Naranja para la madrugada y mañana del miércoles en la alcaldía Tlalpan, donde se esperan temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y posibles heladas.

Alerta amarilla: Se activó la Alerta Amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius.

Mínimas: Las temperaturas mínimas oscilarán entre 11 y 16 °C en el resto de la zona urbana. Por ejemplo, Iztapalapa registrará 16 °C, mientras que Cuajimalpa tendrá 11 °C.

Máximas: Las temperaturas máximas se situarán en un rango fresco a templado, entre 16 y 23 °C.

Lluvias: No se pronostica un riesgo de lluvias.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La persistencia de la masa de aire frío asociada al Frente Frío No. 12 mantiene las condiciones de heladas y bajas temperaturas en gran parte del centro y norte del país.

La masa de aire frío mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país. Se esperan heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El frío será severo en varias sierras nacionales. Se prevén mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango, y de -5 a 0 °C en regiones de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. El sistema frontal No. 12 y la onda tropical No. 40 originarán lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán y el sureste mexicano.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Protección Civil de la CDMX recomienda enfáticamente a la población tomar precauciones debido a las temperaturas extremas entre las 00:01 y las 08:00 horas.