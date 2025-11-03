Corona Capital 2025: fechas, sede y lo que se sabe sobre los horarios del festival

El Corona Capital 2025 se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. El festival celebrará una nueva edición con una programación orientada al rock, indie y pop internacional.

Te damos la información que necesitas para que todo salga excelente.

2025 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 2 - Day 2 / Scott Dudelson Ampliar

Horarios generales de acceso

Aunque el festival aún no ha publicado el lineup por día ni el itinerario por escenarios, sí se manejan horarios base asociados a logística de acceso:

Apertura de puertas: 14:00 horas (2:00 p.m.)

14:00 horas (2:00 p.m.) Inicio aproximado de los primeros shows: entre 15:00 y 16:00 horas

entre Shows estelares: generalmente entre 21:30 y 23:30 horas

generalmente entre Cierre del festival por día: entre 23:30 y 00:30 horas, dependiendo del artista principal.

Estos horarios pueden ajustarse según se acerque la fecha del evento y se definan montajes, ensayos y configuración final de escenarios.

Publicación de horarios detallados

Los horarios por escenario, junto con la distribución de artistas por día, se publican habitualmente de 4 a 2 semanas antes de la realización del festival. Esto incluye:

Orden de aparición por artista.

Escenario asignado.

Duración estimada de cada set.

Mapas internos del recinto.

Indicaciones de accesos y zonas habilitadas.

Es recomendable monitorear las actualizaciones oficiales en:

Sitio web de Corona Capital.

Redes oficiales del festival.

Aplicación móvil del evento (si se habilita para esta edición).

Recomendación logística para asistentes

Debido a la alta afluencia y los tiempos de acceso, se recomienda llegar entre 1 y 2 horas antes del artista que se desee ver, especialmente en horarios cercanos al atardecer, cuando aumenta el flujo de ingreso.

Estado actual de la información

Fechas: Confirmadas.

Confirmadas. Sede: Confirmada.

Confirmada. Horarios generales: Solo marco de operación confirmado.

Solo marco de operación confirmado. Horarios por escenario: Pendientes de publicación oficial.