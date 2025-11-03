Corona Capital 2025: fechas, sede y lo que se sabe sobre los horarios del festival
Los horarios detallados por escenario aún no han sido publicados, pero ya se confirmó la fecha, sede y estructura general del evento.
El Corona Capital 2025 se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. El festival celebrará una nueva edición con una programación orientada al rock, indie y pop internacional.
Te damos la información que necesitas para que todo salga excelente.
Horarios generales de acceso
Aunque el festival aún no ha publicado el lineup por día ni el itinerario por escenarios, sí se manejan horarios base asociados a logística de acceso:
- Apertura de puertas: 14:00 horas (2:00 p.m.)
- Inicio aproximado de los primeros shows: entre 15:00 y 16:00 horas
- Shows estelares: generalmente entre 21:30 y 23:30 horas
- Cierre del festival por día: entre 23:30 y 00:30 horas, dependiendo del artista principal.
Estos horarios pueden ajustarse según se acerque la fecha del evento y se definan montajes, ensayos y configuración final de escenarios.
Publicación de horarios detallados
Los horarios por escenario, junto con la distribución de artistas por día, se publican habitualmente de 4 a 2 semanas antes de la realización del festival. Esto incluye:
- Orden de aparición por artista.
- Escenario asignado.
- Duración estimada de cada set.
- Mapas internos del recinto.
- Indicaciones de accesos y zonas habilitadas.
Es recomendable monitorear las actualizaciones oficiales en:
- Sitio web de Corona Capital.
- Redes oficiales del festival.
- Aplicación móvil del evento (si se habilita para esta edición).
Recomendación logística para asistentes
Debido a la alta afluencia y los tiempos de acceso, se recomienda llegar entre 1 y 2 horas antes del artista que se desee ver, especialmente en horarios cercanos al atardecer, cuando aumenta el flujo de ingreso.
Estado actual de la información
- Fechas: Confirmadas.
- Sede: Confirmada.
- Horarios generales: Solo marco de operación confirmado.
- Horarios por escenario: Pendientes de publicación oficial.