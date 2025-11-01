Tragedia en Sonora: Mueren más de 20 personas en incendio de tienda Waldo’s en Hermosillo

La explosión en una tienda de autoservicio Waldo’s ubicada en Hermosillo, Sonora, la tarde de este sábado, dejó un saldo preliminar de 23 personas fallecidas, entre ellas, varios menores de edad, así como 12 heridos, así lo informó el gobernador Alfonso Durazo.

Los lesionados fueron trasladados a varios hospitales para recibir atención médica; la mayoría de ellos son trabajadores del lugar.

El incendio que derivo de la explosión, provocó un fuerte dispositivo de cuerpos de emergencia, policía y bomberos, que atendieron el siniestro.

¿Qué originó el incendio en Waldo’s Hermosillo?

Testigos afirman que antes de que comenzara el incendio, se registró una falla en la energía eléctrica de viviendas y dentro el establecimiento comercial.

El Gobierno de Sonora descartó que la explosión se haya tratado de un atentado “o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles”.

A través de un comunicado, el gobierno de la entidad reiteró que la explosión no fue provocada por un atentado ni un acto violento contra civiles.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la tragedia?

Previamente, el mandatario estatal, Alfonso Durazo, ofreció sus condolencias e informó que se les brindará atención a las víctimas y a sus seres queridos.

En tanto, el presidente municipal, Antonio Astiazarán, indicó que las autoridades locales trabajan en coordinación con todos los niveles de gobierno para atender la situación.

Por esta tragedia, la presidenta Claudia Sheinaum, también expresó sus condolencias por las familias de las personas que perdieron la vida, e informó que dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que envíe apoyo.