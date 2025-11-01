¿A qué celebridades vistió Héctor Terrones, afamado diseñador de modas?

Héctor Terrones, fue un afamado diseñador de modas que ganó gran reconocimiento en el medio artístico y que dejó un gran legado en el mundo de la moda mexicana.

Ampliar

Diseñó prendas para artistas y famosos, y fue muy conocido en la industria del entretenimiento televisivo y eventos de alta costura.

El diseñador Héctor Terrones presentó su colección para Barbie primavera - verano 2008 en la pasarela del Fashion Week Mexico. / FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

El diseñador Héctor Terrones, presentó su nueva colección, durante el Fashion Week México 2006. / FOTO: Diego Gallegos/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿A qué celebridades vistió Héctor Terrones?

Héctor Terrones se abrió paso internacionalmente a través de programas de televisión, confeccionando sus modelos exclusivos para famosas mexicanas como la Miss Universo Lupita Jones, las actrices Itatí Cantoral, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes y Anette Michel, así como las cantantes Gloria Trevi y Ninel Conde.

FOTO: Diego Gallegos/CUARTOSCURO.COM Ampliar

FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Entre la larga lista de famosas con las que trabajó y vistió también se encuentran las actrices Lorena Herrera, Eugenia Cauduro y Martha Cristiana, así como las conductoras de televisión Montserrat Oliver y Cecilia Galliano.

FOTO: Diego Gallegos/CUARTOSCURO.COM Ampliar

FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿De qué murió el diseñador mexicano?

Este sábado se dio a conocer que el diseñador Héctor Terrones, de 58 años, falleció a causa de un infarto.

Ampliar

Su muerte fue confirmada por Álex Rubí, relacionista público del diseñador, a través de un boletín de prensa.

También, Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, compartió la noticia y detalles de donde se llevaría a cabo el funeral, a través de sus redes sociales.

“Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz”, se lee.

La muerte de Héctor Terrones, ha provocado gran conmoción entre los que conocieron al diseñador mexicano.

¿Quién era Héctor Terrones?

Héctor Terrones nació en Ciudad de México en 1966, y fue reconocido por un estilo desenfadado y extravagante, marcado por la originalidad y la valentía para diseñar a su convicción.

Terrones estudió en la Universidad Jannette Klein, y tras sus más de 30 años de trayectoria en la industria, fue reconocido por sus creaciones enérgicas y por el uso de elementos victorianos como el corsé.

Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información