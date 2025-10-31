Docuserie de Juan Gabriel

La docuserie “Debo, puedo y quiero”, dirigida por María José Cuevas y producida por Mezcla por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, se adentra en la “textura del hombre, en los pliegues de Alberto Aguilera Valadez”. El proyecto tiene la intención de “abrir expediente en lugar de rendir tributo” al ídolo mexicano, concentrándose en la intimidad y la dualidad del artista.

Alberto Aguilera Valadez, un niño de Parácuaro, Michoacán, “convirtió su herida personal en un himno y la exclusión en un espectáculo”. Las realizadoras revelan un Juan Gabriel visionario de la conservación de la memoria, que se grababa a sí mismo “todo el tiempo”.

Un Archivo Íntimo e Inédito

La columna vertebral de la docuserie son los más de 2 mil casettes que contienen charlas y declaraciones, un archivo al que “nadie había tenido acceso hasta ahora, 45 años después”. Esta “egoteca” o “joya de museo documental” revela a un artista que, antes de ser Juan Gabriel, “ya empezó a generar acervo y no paró hasta el final”.

Las entrevistas grabadas para la serie utilizan solo audio de forma premeditada, buscando generar un contraste de épocas y resaltar la diferencia en cómo se concebía la grabación de la vida cotidiana en el pasado, cuando “tener una cámara en tu casa para registrar tu cotidianidad no es como ahora”.

El Provocador que se Salió con la Suya

La docuserie explora la compleja relación entre Alberto y su alter ego. “Alberto protegía a Juan Gabriel y Juan Gabriel protegía a Alberto”. Las directoras señalan que “siempre jugó con esa dualidad”, entendiendo que “eran la misma persona pero él mismo sabía separar ciertas cosas fundamentales” para protegerse de “chismes y calumnias”. En sus propias palabras, el “Divo de Juárez” afirmó: “Yo creé a Juan Gabriel y soy el único que tiene derecho a destruirlo”.

Juan Gabriel es retratado como “el gran provocador y el gran conquistador, provocaba para conquistar”. El documental subraya que ni “los moralinos, ni ese contexto conservador machista de principios de los 70 en México no pudieron evitar que subiera como la espuma”. El artista se atrevió a “meterse con el charro y ponerle lentejuelas”, usando su música para que “todos se rindieran a sus pies.”

Al definir al personaje a la luz del documental, las realizadoras concluyen que Juan Gabriel fue un “personaje que se salió con la suya en todo, era más grande que todo poder”. “Más grande que el poder político, más grande que la homofobia, que el machismo”. Jamás renegó o pretendió ser alguien que no era. Su arte fue una redención; “la herida la volvió canto”, y con cada transgresión se decía a sí mismo: “debo, puedo y quiero”.

¿Dónde ver la docuserie?

La docuserie de cuatro episodios de una hora tendrá su estreno en Netflix. Se estrena hoy, jueves 30 de octubre de 2025, en el catálogo de Netflix.

El lanzamiento se produce en un momento de gran atención al “Divo de Juárez”, con la proyección de su icónico concierto en Bellas Artes de 1990 programada como un gran homenaje en la Ciudad de México.

