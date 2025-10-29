Top canciones que no pueden faltar en este Halloween

Disfraz listo, botanas y bebidas compradas. La noche más escalofriante del año está a la vuelta de la esquina, y con ella llegan las luces tenues, las risas nerviosas y ese aire de misterio en cada rincón. Es el momento perfecto para desempolvar tu mejor disfraz, reunir a tus amigos y dejar que la música prepare el ambiente.

Young multi-ethnic friends dressed-up in Halloween costumes dancing and drinking at nightclub dungeon party

No hay mejor forma de entrar en el espíritu de Halloween que con una excelente playlist, variada y completa para llenar la fiesta de ambienta. aquí te contamos de tres canciones inmortales del terror y la diversión: canciones que nos hacen bailar entre sombras, recordar clásicos del cine y rendir homenaje a lo monstruoso con ritmo y estilo. Estas melodías no solo acompañan la fiesta, sino que la transforman en una experiencia donde lo espeluznante se vuelve irresistible.

Red Right Hand – Nick Cave and the Bad Seeds

Popularizada por la cinta clásica de Wes Craven, Scream, esta canción se ha convertido en un símbolo sonoro del misterio y lo macabro. Su atmósfera sombría y sus letras críticas evocan la presencia de un ser oscuro y poderoso. Cada vez que suenan sus primeros acordes, se siente esa mezcla de elegancia y amenaza que solo el esotérico Nick Cave puede conjurar.

Thriller – Michael Jackson

Esta no necesita introducción, la bailaste en tu bailable de primaria después de que tu mamá te maquillara de zombie como pudiera y es parte de uno los discos más importantes en la historia de la música, certificada con 34x platinum, nada más. El videoclip, dirigido por John Landis, es una obra maestra del pop y el terror, con coreografías que trascendieron generaciones. “Thriller” no solo es una canción: es un ritual que revive cada octubre, un clásico que aunque no te sepas la coreografía la vas a bailar.

Monster Mash – Bobby “Boris” Pickett

El lado más divertido del Halloween llega con este tema de 1962, una parodia y homenaje a las películas de monstruos clásicas. Con su ritmo contagioso y su humor espeluznante, “Monster Mash” se convirtió en el “baile de los monstruos” por excelencia. Décadas después, sigue sonando en cada fiesta donde se celebra lo raro y lo sobrenatural con una sonrisa, ya que no todo es sangre y viseras.

Si te gustaron estas canciones, son parte de la playlist oficial de W Radio, donde puedes encontrar muchas más. Te dejamos el link aquí:

Si no es suficiente con una playlist, este viernes 31 de 21:00 a 00:00 hrs y el sábado 01 de noviembre de 16:00pm a 19:00 pm estarán transmitiendo nuestro Especial de Día de Muertos por W Radio. Asegúrate de sintonizarnos y poner el mejor ambiente para las festividades ¡No te lo pierdas!

