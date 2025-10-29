Chris Evans y Alba Baptista se convierten en papás por primera vez

El actor Chris Evans y su esposa, la también actriz portuguesa Alba Baptista, dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 25 de octubre en Massachusetts, según informó el portal TMZ. Hasta el momento, no se ha revelado el sexo del bebé, ya que la pareja ha optado por mantener los detalles en la más estricta intimidad.

Ampliar

Un matrimonio de dos, no de medios

Evans y Baptista, quienes celebraron nupcias en 2023, se han caracterizado por mantener su vida privada alejada de los reflectores. Su relación se ha desarrollado en un ambiente reservado, y las únicas y escasas pistas sobre su futura paternidad surgieron a través de redes sociales.

Durante el verano, una cuenta de fans de la pareja avivó los rumores al publicar un homenaje por el Día del Padre, etiquetando a los padres de ambos. Luiz Baptista, padre de Alba, comentó cariñosamente: “¡Muchas gracias querido Chris. Tu turno llegará!”, mensaje que muchos interpretaron como una pista sobre el embarazo.

Según TMZ, los representantes de la pareja no pudieron ser contactados para confirmar la noticia.

Ampliar

Primeras reacciones tras el nacimiento

Aunque ni Evans ni Baptista se han pronunciado públicamente sobre la noticia, fuentes cercanas aseguraron que ambos están “felices y saludables”, disfrutando plenamente de esta nueva etapa.

La pareja se casó el 9 de septiembre de 2023 durante una ceremonia privada en Cape Cod, acompañados de familiares y amigos. La boda se celebró apenas nueve meses después de que hicieran oficial su relación en Instagram.

Ampliar

Una historia de amor entre dos continentes

Alba Baptista, reconocida por su papel en La monja guerrera, conoció a Chris Evans en Europa. De acuerdo con la revista People, fue “amor a primera vista”. Algunos medios señalan que el romance comenzó en el verano de 2021, durante el rodaje de The Gray Man en Praga, aunque los actores nunca lo confirmaron.

No fue hasta noviembre de 2022 cuando fueron vistos juntos por primera vez en Central Park. En 2023, Evans compartió su primera publicación junto a Alba: un video recopilatorio de momentos en pareja.

Ampliar

Dos bodas para celebrar su amor

Tras más de dos años de relación, la pareja se dio el sí, en septiembre de 2023 en una finca privada en Cape Cod. Entre los invitados estuvieron varias estrellas del universo Marvel, como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner, además de John Krasinski y Emily Blunt.

Evans reveló que celebraron dos ceremonias: una en la costa este de Estados Unidos y otra en Portugal, país natal de su esposa. “¡Es agotador planear una boda! ¡Es demasiado!”, confesó el actor, quien describió la experiencia como “realmente genial”.

Ampliar

El deseo de Chris Evans por ser padre

Convertirse en padre era un sueño largamente expresado por el Capitán América. En una entrevista de 2024, declaró: “El título de papá es emocionante. Eso espero”.

Evans ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la familia. Criado en Boston, mantiene fuertes lazos con sus raíces y una vida centrada en los valores familiares. Incluso su perro Dodger, adoptado en 2017, ocupa un lugar especial en su vida. El actor llegó a bromear diciendo que el animal “no habría sido un buen invitado en su boda porque habría querido saludar a todo el mundo”.

Ampliar

Una nueva vida lejos de Hollywood

En mayo, Chris Evans decidió poner a la venta su mansión en Hollywood Hills por 7 millones de dólares. Según fuentes cercanas, tomó la decisión para mudarse más cerca de su familia en la costa este de Estados Unidos.

Desde su boda, Evans y Baptista han construido una vida tranquila, lejos del bullicio de Hollywood y hasta que Marvel no vuelva a llamar, estarán centrados ahora en su papel más importante: el de ser padres.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Así confirmó Krysten Ritter su regreso como Jessica Jones en la segunda temporada de Daredevil: Born Again