Taxista de aplicación deja a mujer a mitad de camino; le pide más dinero ‘porque había mucho tráfico’ VIDEO

Taxista de aplicación amedrenta a mujer y le pide más dinero ‘porque había mucho tráfico’ VIDEO

Tomar un taxi de aplicación hoy en día casi siempre es más por seguridad que por necesidad. Acuerdas un precio, ya sea con el chofer o la plataforma, lo aceptas, van por ti y listo, te llevan a tu destino. Sin embargo, no en todas las ocasiones las cosas salen bien y para muestra lo que le pasó a esta chica.

La usuaria de TikTok, Pau Vera, compartió un video donde se observa a un conductor de taxi por aplicación, tratando de explicarle, por qué deberá pagar más de lo acordado en un principio.

El chofer pone de pretexto el tráfico de la zona, por lo cual le pide a la mujer más dinero de lo que se había pactado.

“Creo que es algo congruente que si hay tráfico, pagas un poco más ¿No?, o sea, si yo sé que me voy a tardar más por el tráfico porque no depende de mí ni de ti, es cosa del tráfico”, le dice el taxista a su pasajera.

Cabe señalar que, de acuerdo a PauVera, antes de subir al carro, ya había habido un acuerdo de cuánto iba a cobrar el viaje, por lo que se le hizo incorrecto la forma en la el chofer actuó.

En la descripción del video, la chica asegura que el conductor le canceló el viaje una vez que le pagó y no la llevó a su destino original, por lo cual decidió hacer público el caso en redes sociales.

“Me quería bajar a mitad de camino por el tráfico según el y me quería cobrar más marcha aparte cuando le pague me canceló el viaje”.

El posteo cuenta con más de 300 mil reproducciones y ha generado un intenso debate sobre quién tiene la razón en esta situación.

Mientras unos internautas le dan la razón a la chica, apegándose al acuerdo de ese tipo de taxis de aplicación, otros se inclinan por el hombre y lo justo que debería ser pagarle un poco más, tomando en cuenta las condiciones del viaje.

