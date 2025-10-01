¿Cómo será el regreso de Soda Stereo sin Gustavo Cerati a los escenarios? Esto es todo lo que se sabe sobre su gira por México y Latinoamérica

Soda Stereo es una de las bandas más famosas del rock en Argentina y Latinoamérica. Sin duda alguna la partida de Gustavo Cerati marcó un antes y después no solo en la música argentina, sino en la música en español.

El cantante ha sido homenajeado en distintos escenarios, pero no creímos que pasaría una reunión de Soda Stereo sin su presencia, pero afortunadamente el 2025 nos sigue sorprendiendo y su regreso está a la vuelta de la esquina. Te contamos cómo se dio el anuncio, cuándo llegarán a México y más sorpresas que nos dejó el nuevo anuncio de Soda Stereo.

Soda Stereo reencuentro Ampliar

¿Cuándo regresará Soda Stereo?

El famoso trío oriundo de Argentina, Soda Stereo, ha comenzado a retomar su actividad como banda y ha sorprendido a todos sus fans con una nueva gira, y si, es junto a Gustavo Cerati.

Seguro te estás preguntando cómo vendrán con él si el músico falleció hace casi 11 años. Pues la respuesta a ese cuestionamiento es que el show en vivo tendrá un holograma de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

La gira tiene fechas programadas por Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, México y España. Hasta el momento se desconoce si agregarán más países o solo se quedarán con esos, así como también, no especificaron fecha ni recinto para visitar los demás país, pero en lo que deciden, te contamos de qué irá la reunión de Soda Stereo.

Soda Stereo fechas del concierto con Gustavo Cerati Ampliar

Soda Stereo Ecos Tour: ¿Cómo serán sus shows?

Los mismos integrantes lo describen como un show-concierto-resurrección bajo el nombre de ‘Soda Stereo Ecos’ que le dará la vuelta al mundo. La banda describió esta experiencia como “Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”.

El concierto de Soda Stereo arrancó bastante bien pues, agotaron 5 fechas en Argentina en cuestión de minutos, tanto que tuvieron que agregar una sexta para poder abarcar la demanda. Como se dijo anteriormente, habrá que esperar a que la banda y su team,, confirmen las fechas y recintos en donde se estarán presentando en los distintos países que visitarán.