Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: ¿Qué autos no circulan este martes 21 de octubre?( Getty Images )

El programa ambiental Hoy No Circula operará con normalidad este martes 21 de octubre de 2025 y regirá la circulación en la Ciudad de México y el Estado de México. Para evitar sanciones, los conductores deben verificar si su vehículo tiene permitido transitar este día.

Recuerda que este programa de restricción vehicular cambia diariamente y los autos que tienen prohibido circular se definen de acuerdo al holograma, el color del engomado y el último dígito de la placa.

Vehículos con restricción para el martes 21 de octubre

La prohibición de circulación aplica a los vehículos de uso particular con las siguientes características:

Color de engomado: Rosa

Terminación de placa: 7 y 8

Hologramas afectados: 1 y 2

Horario y cobertura

Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: arranca a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas.

CDMX: La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Edomex: Se aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, que son los municipios conurbados a la capital (Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, etc.)

Excepciones

Ciertos vehículos están exentos de la aplicación de la medida y pueden circular todos los días de la semana:

Vehículos con holograma 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Automóviles conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con placas y credencial que lo acrediten

Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos

Transporte escolar o de carga con la autorización correspondiente

Automóviles con pase turístico vigente (para vehículos foráneos)

Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico, con el comprobante que lo respalde

Para saber cuando no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México, donde solo tienes que ingresar el holograma y el último dígito de la placa. Incumplir con el programa resultará en severas sanciones.