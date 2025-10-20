Pronóstico del clima martes 21 de octubre

El pronóstico para este martes 21 de octubre de 2025 en el Valle de México estará definido por una jornada fría al amanecer y condiciones atmosféricas estables, marcando una pausa en la temporada de lluvias intensas. Las temperaturas mínimas descenderán considerablemente, acompañadas de fenómenos como la niebla matutina, mientras que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

Temperaturas y riesgo de precipitación

La Ciudad de México amanecerá con un ambiente gélido y baja visibilidad, debido a las condiciones de alta humedad en las primeras horas del día.

Mínimas: La temperatura más baja estimada es de 12 °C, alcanzando los 13 °C en la madrugada y descendiendo a 12 °C cerca de las 9:00 horas. Esto exige protección contra el frío, especialmente al salir de casa

Máximas: Hacia el mediodía, el cielo se despejará, permitiendo que la temperatura máxima se eleve a 23 °C por la tarde, ofreciendo un ambiente templado y soleado

Fenómenos matutinos: Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (de 00:00 a 09:00 horas) se esperan condiciones de Neblina y Niebla moderada, lo que reduce la visibilidad y requiere precaución vial

Lluvias: La probabilidad de precipitación es del 0%, con una acumulación total de 0 mm esperada para toda la jornada

Viento y sol:

El viento será ligero durante la mañana, con velocidades de 6 a 8 Km/h, pero se incrementará por la tarde, alcanzando una velocidad de hasta 20 Km/h con ráfagas que podrían llegar a los 23 Km/h. El día contará con 11.3 horas de sol, con el amanecer registrado a las 07:33 y el atardecer a las 19:09.

Frente frío 8 nacional

Aunque la Ciudad de México experimenta un día seco, la masa de aire frío asociada al Frente Frío No. 8 sigue impactando a nivel nacional, provocando heladas y bajas temperaturas en las regiones serranas.

Riesgo de heladas: La madrugada del martes 21 de octubre presenta alerta por frío extremo en las zonas altas. Se esperan temperaturas de 0 a 5 °C en regiones elevadas de varios estados del centro, incluyendo Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Frío: En el norte, las condiciones son más extremas, con temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

Dado el notable descenso de temperatura al amanecer y la presencia de neblina, se indican las siguientes recomendaciones: