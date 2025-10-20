Mataron a Medio Metro; el mítico personaje de Sonido Pirata: ¿Quién fue Francisco Pérez?

Francisco Pérez, mejor conocido como ‘Medio Metro’ fue hallado muerto la mañana de este lunes 20 de octubre. El hombre conocido por su forma peculiar de bailar, se convirtió viral por ser el original en crear este estilo. El gremio sonidero se encuentra de luto, te contamos quién fue y todos los detalles sobre el caso.

Medio Metro es hallado sin vida Ampliar

¿Quién era Francisco Pérez, el ‘Medio Metro’ original?

Francisco o mejor conocido como ‘Medio Metro’ por sus bailes en los sonideros, fue hallado sin vida en el municipio de San Sebastián de Aparicio Puebla.

Sin embargo, su legado queda vigente para miles de bailarines que ha inspirado al tener la misma condición física. Aunque él fue el creador original de la idea, tanto del nombre como de los bailes y personajes, fue un hombre que realmente visibilizó todo el medio sonidero.

En un inicio, él era el único ‘Medio Metro’ y después, se le sumaron otros creadores que seguían la misma línea. Sin duda alguna, muchos de sus seguidores lo defendían a capa y espada mencionando que fue el creador de este apodo y del baile tan característico, mencionando incluso que su apodo se lo habría puesto ‘El Rey del Wepa’.

Medio Metro Ampliar

¿Qué fue lo que le pasó a ‘Medio Metro’?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, mencionan dos posibles causas de muerte. La primera, reportan que fue por causas relacionadas al crimen organizado, por las condiciones en las que su cuerpo fue hallado.

Por otro lado, la segunda hipótesis que comienzan a manejarse es que fue atropellado en el lugar, y al presentar una lesión en la cabeza, no logró sobrevivir al impacto.

Grupo T confirma que la víctima del caso es ‘Medio Metro’

El Grupo T confirmó a través de sus redes sociales que el poblano que fue encontrado en el municipio de San Sebastián de Aparicio en Puebla, correspondía a las características de Francisco Pérez, mejor conocido como ‘Medio Metro’.

Asimismo, mencionaron que: “Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero. Nos unimos al dolor que embarga a la familia”.

Finalmente, el gremio sonidero se encuentra de luto por dicho caso y seguramente, ‘Medio Metro’ inspirará a más bailarnes como él en ese medio.