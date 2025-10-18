Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: ¿Qué autos no circulan este sábado 18 de octubre? / Nate Hovee

El programa ambiental Hoy No Circula Sabatino operará este sábado 18 de octubre de 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). A diferencia de las restricciones entre semana, el esquema sabatino se basa estrictamente en el holograma de verificación y la paridad de la terminación de la placa.

Es crucial que los conductores verifiquen su holograma y el último dígito de su placa para evitar multas, que pueden superar los 3,300 pesos.

Vehículos con restricción para el sábado 18 de octubre

El sábado 18 de octubre es el tercer sábado del mes, por lo que las restricciones son las siguientes:

Vehículos Afectados Restricción Holograma 2 No circulan TODOS los sábados (de 5:00 a 22:00 horas). Holograma 1 (Placa Impar) No circulan (terminaciones 1, 3, 5, 7, 9). Holograma 1 (Placa Par) Sí circulan (terminaciones 0, 2, 4, 6, 8).

Horario y cobertura

La restricción está vigente desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas

CDMX: La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Edomex: Se aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, que son los municipios urbanizados en la capital (ej. Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, etc.).

¿Qué autos quedan libres?

Vehículos con holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con placas y credencial que lo acrediten.

Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos.

Transporte escolar o de carga con la autorización correspondiente.

Automóviles con pase turístico vigente (para vehículos foráneos).

Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico, con el comprobante que lo respalde.

Hoy No Circula Sabatino

La restricción sabatina fue implementada como una medida de control de emisiones más estricta, particularmente dirigida a los vehículos más contaminantes. Una diferencia clave con el programa diario es la severidad con la que se aplica el Sabatino: la prohibición de circulación es categórica para todos los vehículos con Holograma 2, mientras que los vehículos Holograma 1 solo dejan de circular dos sábados al mes, dependiendo de la paridad de su placa. Históricamente, este esquema más severo busca un impacto mayor en las emisiones del fin de semana, aunque su efectividad en la reducción de la contaminación ha sido objeto de controversia y debate público, siendo un punto focal de control ambiental en días no laborales.