Pronóstico del clima sábado 18 de octubre: regreso de lluvias vespertinas y frío en zonas altas

El pronóstico del clima para mañana sábado 18 de octubre de 2025 indica un cambio en el patrón climático de la Ciudad de México, con un notable regreso de la humedad y la probabilidad de precipitaciones. Se espera una mañana fresca, seguida de una tarde con lluvias que serán puntualmente fuertes en algunas zonas del Estado de México.

El clima en la Ciudad De México: Temperaturas y riesgo de precipitación

La Ciudad de México comenzará la jornada con cielo medio nublado a nublado y un ambiente fresco, con condiciones frías y presencia de bancos de niebla en las zonas altas de la región.

Mínimas: La temperatura mínima estimada en la Ciudad de México oscila entre 11 y 13 °C.

Máximas: Hacia la tarde, el ambiente será templado a cálido, con una temperatura máxima que se situará entre 23 y 25 °C.

Viento: Se pronostica viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 35 km/h.

Lluvias y Fenómenos:

La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente respecto al día anterior. Hacia la tarde, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México, los cuales podrán estar acompañados de descargas eléctricas.

Alerta en Edomex: La inestabilidad será mayor en el suroeste del Estado de México, donde se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad pluvial en el centro del país forma parte de un panorama nacional complejo, donde se mezclan influencias tropicales en el Pacífico y el remanente de frío en el norte.

Riesgo de lluvias intensas: El sur del país enfrenta el mayor riesgo hídrico. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Chiapas, especialmente en las regiones Sierra y Soconusco. Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Chubascos fuertes: Los chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) afectarán, además del Estado de México, a Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Frente frío remanente: Las temperaturas mínimas gélidas persisten en el norte. Se esperan mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua. La masa de aire frío continúa afectando a la Mesa Central, con temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas del Estado de México y Puebla durante la madrugada del domingo.

Oleaje: Se pronostica oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero, además de vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en esas costas.

Temperaturas altas: En contraste, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Yucatán registran máximas de 35 a 40 °C por la tarde.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Dada la combinación de frío matutino y el incremento de la probabilidad de lluvia por la tarde, se recomienda tomar las siguientes precauciones:

Se aconseja abrigarse bien por la mañana, especialmente si se transita por zonas altas donde habrá neblina y ambiente frío. Es indispensable llevar un paraguas o impermeable para la tarde, debido a la alta probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en Edomex. Con la posible presencia de bancos de niebla matutina, se recomienda reducir la velocidad en carretera. Por la tarde, la lluvia y las descargas eléctricas exigirán precaución en el tránsito vehicular.