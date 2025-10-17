La vida y obra de Martin Scorsese en 5 horas

Es virtualmente imposible y sobretodo imperdonable hablar de cine sin mencionar al gran Martin Charles Scorese. Desde la década de los 60´s hasta nuestros días, una cinta del director italoamericano siempre recuerda a compañeros, actores y espectadores por qué es uno de los más grandes de todos los tiempos.

Ahora de la mano de la actriz, guionista y compañera de vida de Daniel Day Lewis, Rebecca Miller relatará la vida, obra, demonios y éxitos del director ganador del Oscar. Contando también con testimonios de figuras como Spielberg, De Niro y DiCaprio. “Mr. Scorsese” es el nombre de la docuserie y se estrena hoy en Apple TV.

Ampliar

La Dualidad del Artista

La serie documental no solo explora la extensa filmografía de Scorsese con 36 largometrajes, sino también los temas que han obsesionado su obra: el lugar del bien y el mal en la naturaleza humana. El propio cineasta plantea la pregunta en los primeros momentos del documental: “¿Somos intrínsecamente buenos o malos? Esta es la lucha, lucho con eso todo el tiempo”. Rebecca Miller, directora de los 5 episodios señala que la genialidad de Scorsese reside en la coexistencia integradora de la religión y el pecado, una dualidad forjada en un hombre que soñó con ser sacerdote.

Ampliar

Una Vida que Desborda la Pantalla

Rebecca Miller describe la vida de Scorsese como una que “desborda sus propios límites”. La serie se adentra en su obra, que abarca desde sus cortometrajes iniciales en 1964 y su primer largometraje, ‘¿Quién llama a mi puerta?’ (1967), hasta clásicos como “Toro salvaje” (1980), “El Aviador” (2004), cinta por la que casi se retira del cine, “Infiltrados” (2006) por la que ganó su Oscar a Mejor Director y su más reciente colaboración con Apple, “Los asesinos de la luna”.

Ampliar

Los Años Oscuros y la Generación de Cineastas

Miller también aborda sin reservas los años más turbulentos de Scorsese, especialmente su hundimiento en un infierno de consumo de drogas, con testimonios crudos, como el del fallecido Robbie Robertson. La directora es prudente, prefiriendo que la audiencia imagine el precipicio al que se asomaba en ese tiempo, sin dejar de lado otras estaciones turbulentas como sus complicados 5 matrimonios.

Scorsese pertenece a la primera generación de cineastas formados en universidades, un grupo que incluye a sus contemporáneos Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma y Francis Ford Coppola. Como ellos, aplicó su cinefilia a la reinvención de Hollywood, situándose en el centro de ese mundo de contrastes entre el pecado y la santidad que definió su obra.

Ampliar

Testimonios de colaboradores y amigos

La serie cuenta con acceso exclusivo a los archivos privados del director y presenta conversaciones con él mismo, además de entrevistas inéditas con un elenco de amigos, familiares y colaboradores creativos. Entre las personalidades que participan se encuentran Thelma Schoonmaker, Paul Schrader, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Margot Robbie y Cate Blanchett. Serán De Niro y Thelma Schoonmaker, su editora de toda la vida, quienes encabezarán la crónica ilustrada de su evolución vital y artística.

Ampliar

Anécdotas Inéditas y Logros

“Mr. Scorsese” también revela historias nunca antes contadas, como los detalles de la épica batalla que libró el director para preservar la integridad de Taxi Driver, la que lo catapultó a la fama internacional. Miller destaca que la perseverancia de Scorsese fue crucial, llegando incluso a planear el robo del celuloide ante las amenazas de recalificación de la Motion Picture Association. Relatado que ha sido contado por Steven Spielberg en el documental, “¡Salvó la película!”.

La directora Miller expresó su honor por la confianza de Scorsese, asegurando que el documental “conectará con todos, desde los fans más fieles hasta cualquiera que haya lidiado con el fracaso y haya aspirado a la fama”.

Mr. Scorsese y sus cinco episodios ya se encuentran disponible en Apple TV.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¡El elenco de Frankenstein viene a México! Esto es todo lo que se sabe al respecto