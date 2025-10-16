Gana fotógrafo del año de la vida silvestre con esta imagen de una hiena espectral

Ampliar

Una imagen fantasmagórica que retrata a una hiena parda frente a las ruinas de una antigua ciudad minera en Namibia ha sido galardonada con el título Wildlife Photographer of the Year 2025. La fotografía, captada por el fotógrafo sudafricano Wim van den Heever, se impuso entre más de 60.000 postulaciones de todo el mundo.

La escena fue registrada en Kolmanskop, un antiguo asentamiento dedicado a la extracción de diamantes y hoy convertido en una ciudad fantasma, parcialmente invadida por las arenas del desierto. En medio de una densa niebla atlántica, Van den Heever instaló una cámara trampa tras encontrar huellas frescas de hiena en la zona. Después de una espera de diez años, logró capturar la imagen que él mismo describió como “el encuadre más perfecto que me puedo imaginar”.

La fotografía, titulada “Ghost Town Visitor”, muestra a una hiena parda, la más rara y escurridiza de su especie, solitaria y en alerta, parada frente a un edificio en ruinas. Estos animales, nocturnos y solitarios, suelen cruzar Kolmanskop en su camino hacia el océano, donde buscan focas o carroña en el árido desierto del sur de Namibia.

Para el jurado especializado del prestigioso certamen, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, la imagen transmite una poderosa simbología. Kathy Moran, presidenta del jurado, destacó que la fotografía representa cómo la fauna comienza a reclamar espacios que fueron abandonados por los humanos y ahora son abandonados. “Resulta muy simbólico que esta escena se haya producido en una ciudad fantasma. Al verla, uno siente un escalofrío; es evidente que se ha entrado en el dominio de la hiena”, expresó Morgan.

Otro miembro del jurado, Akanksha Sood Singh, calificó la obra como una “perturbadora yuxtaposición de la naturaleza reconquistando la civilización”. La directora de cine proveniente de la India añadió que la imagen resulta tan inquietante como fascinante, mostrando a la hiena como un emblema de resistencia ante la decadencia humana.

También se entregó el Impact Award al fotógrafo brasileño Fernando Faciole, por una emotiva imagen de una cría huérfana de oso hormiguero gigante que sigue a su cuidador humano, retratando el vínculo entre humanos y animales en situaciones de rescate y conservación.

Además de los premios principales, el jurado seleccionó 19 ganadores en distintas categorías. Todas las imágenes serán presentadas en una exhibición que se inaugurará este viernes en el Museo de Historia Natural de Londres.

“En su edición número 61, el Wildlife Photographer of the Year continúa consolidándose como una plataforma visual poderosa que celebra la belleza, diversidad y complejidad del mundo natural, así como nuestra relación con él”, expresó el director del museo, Doug Gurr, durante el anuncio oficial.

