Pronóstico del clima jueves 16 de octubre: Alerta amarilla por frío extremo y chubascos aislados

El clima en la CDMX este jueves 16 de octubre de 2025

La Ciudad de México amanecerá con cielo despejado que se irá nublando con el avance de la tarde. El principal riesgo se concentra en el factor térmico, lo que ha motivado la activación de alertas por parte de Protección Civil.

Alerta Amarilla: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla debido a las bajas temperaturas esperadas.

Mínimas Extremas: Se pronostican temperaturas de 4 a 6 °C entre las 03:00 y 08:00 horas en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan.

Mínimas en el Valle: En el resto del Valle de México, las temperaturas mínimas rondarán entre 11 y 12 °C en alcaldías como Coyoacán, Gustavo A. Madero, y Benito Juárez.

Máximas: La temperatura máxima se espera entre 22 y 24 °C, ofreciendo un ambiente templado por la tarde.

Lluvia: La probabilidad de lluvia es baja, alrededor del 9%. No obstante, el SMN prevé chubascos dispersos y ligeros en la región.

Viento: El viento será del noreste, de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Fenómenos clave

La situación nacional está marcada por el Frente Frío No. 7 y la persistencia de la actividad ciclónica en el Pacífico. El frente permanece estacionario, y su masa de aire frío seguirá generando un descenso de temperaturas en gran parte del país. Esto provoca heladas con mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Además, se esperan madrugadas con hasta -5 °C en la Península de Baja California y el norte del país.

Una zona de baja presión con potencial ciclónico continúa siendo vigilada cerca de la costa de Oaxaca, con riesgo de evolucionar a un ciclón tropical (posiblemente Sonia). Este sistema, junto con otros fenómenos, generará chubascos y lluvias fuertes en el centro, y lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

En contraste con el frío del centro y norte, la costa del Pacífico mantendrá temperaturas altas, de hasta 40 °C en Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Recomendaciones de vestimenta

Debido a la alerta amarilla por frío y las bajas temperaturas matutinas se recomienda abrigarse adecuadamente, utilizando el método de las capas, y cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura. Una chamarra o abrigo cálido es esencial. Ingerir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como riesgo adicional, se recomienda resguardar a las mascotas del frío y extremar precauciones viales en la mañana por posibles bancos de niebla o bruma en zonas altas.