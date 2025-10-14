Vive Latino 2026: Fecha de la preventa, venta general y precios de los boletos en la fase 1 de octubre

Moby se presentará en marzo en el Vive Latino de 2026, en el Estadio GNP de la Ciudad de México. / Frank Hoensch

El Vive Latino, uno de los festivales más importantes de México, ya tiene fechas, cartel oficial y preventa confirmada. A través de redes sociales se revelaron los detalles de lo que se viene para 2026, y muchos ya tienen en la mira los días que faltan para el regreso del festival.

El evento se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con un line up lleno de figuras para todos los gustos.

¿Cuándo es la preventa del Vive Latino 2026?

La preventa del Vive Latino 2026 será el viernes 17 de octubre a partir de las 2 de la tarde.

¿Y cuándo inicia la venta general del Vive Latino 2026?

Si no alcanzas boletos en la preventa, no te preocupes. La venta general comenzará al día siguiente, el sábado 18 de octubre, también a las 14:00 horas.

Precios de los boletos para el Vive Latino 2026

De acuerdo con la página del Vive Latino 2026, el abono general en la Fase 1 tiene un costo de 3 mil pesos. El abono Platino Sur y Norte se encuentra en 5 mil 670 pesos.

Por su parte, los Boxes Oro Sur y Norte tienen un precio de 7 mil 100 pesos en Fase 1, mientras que los Diamante Sur y Norte alcanzan los 10 mil pesos, también en esta primera fase.

Así que, si quieres ir, ve rompiendo la vaquita, porque no será barato.

Cartel oficial del Vive Latino 2026

El line up del Vive Latino 2026 trae de todo. Entre los artistas confirmados está Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Tom Morello, Juanes, Fobia, Maldita Vecindad, Enanitos Verdes, Moenia, Cypress Hill y muchos más.

También se suman Airbag, Alcalá Norte, Allison, Banda Machos, Carlos Sadness, Conociendo Rusia, Cuco, Esteman & Daniela Spalla, El Gran Combo de Puerto Rico, Illya Kuryaki and the Valderramas, Love of Lesbian, Margarita Podridas, MC Davo, Nacho Vegas, Rigoberta Bandini, Trueno y White Lies, por mencionar algunos.

En total, hay más de 60 actos que se presentarán en el escenario del Estadio GNP Seguros.

